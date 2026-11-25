Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesinin kadın üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gökyüzüne 100 mor balon bıraktı.

Üyeler, "Yaşamak ve Yaşatmak İçin Kadına Şiddete Karşı Sağlıkçı Kadınlardan Gökyüzüne 100 Balon" etkinliği kapsamında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kadın sağlık çalışanları, ellerindeki mor balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç, kadına yönelik şiddetin toplumun ortak meselesi olduğunu ve hiçbir gerekçenin şiddeti haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalara değinen Dinç, şunları kaydetti:

"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uygulanan koruyucu ve önleyici tedbirler, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, ALO 183 destek hattı, İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması ve elektronik kelepçe sistemi ile Adalet Bakanlığımızın mağdurlara yönelik adli destek hizmetleri bu mücadelenin en önemli unsurlarıdır. Ancak biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca devlet kurumlarının sorumluluğunda değildir. Kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve toplumun bütün kesimlerinin ortak gayretiyle bu mücadele daha güçlü ve daha etkili hale gelecektir."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sendikal ve insani bir görev olarak gördüklerini dile getiren Dinç, kadınların hayatın her alanında kendilerini güvende hissetmelerinin en temel haklarından biri olduğunu vurguladı.

Dinç, gökyüzüne bırakılan 100 balonun yalnızca sembolik bir farkındalık çağrısı olmadığını, her bir balonun yaşama hakkını, umudu, dayanışmayı ve şiddetten uzak bir gelecek özlemini temsil ettiğini ifade etti.

"Kadın emekçilerin güvenli çalışma koşullarında görev yapması hepimizin sorumluluğudur"

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Burcu Demirer de kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve sosyal hizmet alanında da büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ve sosyal hizmet birimlerinde insan hayatına dokunan, şifa ve umut dağıtan kadın emekçilerin aynı zamanda ailelerinin ve toplumun geleceğine de katkı sunduğunu dile getiren Demirer, "Onların güvenli, huzurlu ve güvenceli çalışma koşullarında görev yapması hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Demirer, şiddetin karşısında durmanın yalnızca belirli günlerde hatırlanacak bir sorumluluk olmadığını vurgulayarak, bu duyarlılığın hayatın her alanında yaşatılması ve çocuklara sevgi ile saygının hakim olduğu bir gelecek bırakılması için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.