Özalper'den Cesur Mesaj: Mücadeleye Devam - Son Dakika
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Özalper'den Cesur Mesaj: Mücadeleye Devam

Özalper\'den Cesur Mesaj: Mücadeleye Devam
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Tutuklu YENİ Parti İl Başkanı Özalper, cezaevinden mücadeleye devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Sincan Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Sanmasınlar ki korkuyorum, sanmasınlar ki mücadelem bitti. Haklı mücadelemiz devam edecek ve bu ülkeyi hep birlikte aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sosyal medya hesabından Sincan Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesajı paylaştı. Özalper'in mesajı şöyle:

"Canım Manisa'm, güzel dostlarım, yol arkadaşlarım...

Maalesef kötülüğün en karanlık noktasındayız. Ancak biliyoruz ki, karanlığın en yoğun olduğu zaman aydınlığa en yakın zamandır.

Hayatım boyunca görmediğim, duymadığım insanlarla beni ilişkilendirmeye çalıştılar. Sulh Ceza hakimi kararı açıklarken yüzüme dahi bakamadı. Çünkü onlar da biliyorlar yaptıklarının kanunsuz olduğunu.

Maalesef ülkede hukuk adına bir şey kalmadı. Hukuku emir komuta zincirinin bir aparatı haline getirdiler.

Sanmasınlar ki korkuyorum, sanmasınlar ki mücadelem bitti. Ben onurum ve şerefimle bu kara düzenin geçeceği o güzel günleri bekleyeceğim. Bizlere bu zulmü reva görenler ise ne rahat uyuyabilecekler ne de başları dik yaşayabilecekler.

Siyasi tutsaklar olarak bizler asla unutulmayacağız. Ama bu zulmün mimarları tarihin kirli sayfalarına büyük puntolarla yazılacaklar. Haklı mücadelemiz devam edecek ve bu ülkeyi hep birlikte aydınlığa kavuşturacağız.

Hepinizi çok seviyorum. Gördesli Makbule'nin inanç ve azmiyle hepinizi yürekten selamlıyorum..."

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özalper'den Cesur Mesaj: Mücadeleye Devam - Son Dakika

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