Özatıcı: Suriyelilerin geri dönüşü yalan - Son Dakika
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Özatıcı: Suriyelilerin geri dönüşü yalan

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Cenk Özatıcı, Kilis'te Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü yalanlayarak demografik işgale dikkat çekti.

11.04.2025 18:14
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(KİLİS) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında, "Sayın Cevdet Yılmaz 145 bin Suriyelinin geri döndüğünü söylüyor. Nerede geri dönüşler? Şu anda sınır kapısındayız. Açıklanan 145 bin de komik bir rakamdır çünkü bir yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 100 ile 125 bin arasında. Hacettepe Üniversitesi'nin verilerine göre Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3. Türklerin doğum oranı ise 1,4'tür. Dolayısıyla Türkiye açıkça bir sessiz istilaya maruz bırakılmıştır. ve geri dönüş Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı önünde açıklamalarda bulundu. Özatıcı, Suriyelilere verilen vatandaşlıkların anayasaya aykırı olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"TÜİK'in enflasyon rakamları ne kadar doğruysa Göç İdaresi'nin rakamları da o kadar doğrudur"

"Çok kritik bir noktadayız. Aylardır AK Parti medyasının Suriyelilerin geri döndüğüne dair yayınlar yaptığı yerdeyiz ama burada bir geri dönüş göremiyoruz. Dolayısıyla Türk milleti şunu bilsin ki Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşü, Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır. Bugün Kilis'te 60 bin Suriyeli sığınmacının olduğu söyleniyor. Bugün 2.7 milyon Suriyeli sığınmacı var deniliyor Göç İdaresi tarafından. Açık söyleyeyim TÜİK'in enflasyon rakamları ne kadar doğruysa Göç İdaresi'nin rakamları da o kadar doğrudur. Eğer bu rakamlar doğruysa Türkiye'de gerçekten 2.7 milyon Suriyeli sığınmacı varsa o zaman Liderimiz Sayın Dervişoğlu'nun teklifini kabul edin, gelin bir kapalı nüfus sayımı yapın ve görelim bakalım Türkiye'de kaç tane kaçak, kaç tane sığınmacı var. Dolayısıyla bu rakamların hiç birisi gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Kilis demografik işgal altındadır. Sessiz bir istilaya maruz kalmıştır.

"Geri dönüş Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır"

2011 Ağustos ayında Sayın Erdoğan'ın, 'Suriye meselesi bizim iç meselemizdir' demesiyle Türkiye'yi Suriye savaşının tarafı haline getirmesiyle beraber Türkiye 2015 yılında dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna getirilmiştir. Şu anda dünyada 1 numarayız sığınmacı ve kaçak sayısı noktasında. Ne deniliyordu; 'Esad zulmünden kaçtılar, sığındılar'. Esad gitti ama Suriyeli sığınmacılar dönmüyor. AK Parti medyasının ilan ettiği gibi Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bir geri dönüş yok. Sayın Cevdet Yılmaz 145 bin Suriyelinin geri döndüğünü söylüyor. Nerede geri dönüşler? Şu anda sınır kapısındayız. Açıklanan 145 bin de komik bir rakamdır çünkü bir yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 100 ile 125 bin arasında. Hacettepe Üniversitesi'nin verilerine göre Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3. Türklerin doğum oranı ise 1,4'tür. Dolayısıyla Türkiye açıkça bir sessiz istilaya bırakılmıştır. ve geri dönüş Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır.

"Söyleyin bize hangi kanununa göre bu vatandaşlıkları verdiniz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yapıyorsun ve 'Biz 238 bin Suriyeliye vatandaşlık verdik' diyorsun. 5901 Sayılı vatandaşlık kanununa gayrimenkul karşılığında vatandaşlık vermek diye bir şey yok. İki Atatürk'ün 1924 yılında çıkardığı kanun, Suriye uyruklulara gayrimenkul üzerinden vatandaşlık vermeyi yasakladı. Üç, geçici statüsünde kaç yıl kalırlarsa kanun vatandaşlığa baş vurmayı bile yasaklamıştır. O zaman söyleyin bize hangi kanunun emrediciliklerine göre bu vatandaşlıkları verdiniz? Türk vatanı bir kupon arazi, Türk vatandaşlığı bir eşantiyon değildir. Kanla alınan parayla satılmaz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özatıcı: Suriyelilerin geri dönüşü yalan - Son Dakika

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