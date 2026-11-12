Özbay, 11 kamu görevlisine soruşturma izni verilmemesini MEB ve iktidara bağladı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine tepki göstererek, "İhmal zincirini yukarıda keserek siyasi sorumluluğu silemezsiniz. Bu tablonun siyasi sorumluları Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidardır. Hesabı da onlar vermelidir" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin, aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermemesi, 4 kişi hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni vermesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Özbay, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin bir öğretmen ve üç okul yöneticisi hakkında soruşturma izni verilirken aralarında il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında izin verilmemesi, ihmal zincirinin üst makamları koruyacak biçimde kesilmesidir.

Öğretmen ve okul yöneticileri hakkında soruşturmanın önünü açıp onları yöneten, denetleyen ve okulların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü üst yöneticileri soruşturmanın dışında tutmak, sorumluluğu aşağıya yıkmaktır. Makam yükseldikçe sorumluluğun azaldığı, yetki büyüdükçe hesap verme yükümlülüğünün ortadan kalktığı bu anlayış, adaleti aşındırır.

"BAKANLIK YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU DA ARAŞTIRILMALI, SİYASİ SORUMLULUĞUN DA HESABI SORULMALI"

Biliyorsunuz ki ihmal zinciri yukarıya doğru araştırıldığında, il ve ilçe yöneticilerinin de amiri olan Milli Eğitim Bakanı'na, Bakanlığın kararlarına ve iktidarın eğitim politikalarına uzanacaktır. Zinciri tam da bu nedenle orada kesiyor, siyasi sorumluları görünmez kılmak istiyorsunuz. Başsavcılığın soruşturma izni verilmemesine itirazı önemlidir. Ancak hesap verme süreci il ve ilçe yöneticileriyle sınırlandırılamaz. Bakanlık yönetiminin sorumluluğu da araştırılmalı; idari ve adli süreçlerin yanında siyasi sorumluluğun da hesabı sorulmalıdır.

İhtiyaç kadar okul yapmayan, çocukları kalabalık okullara ve sınıflara mahkum eden Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidardır. Kadrolu güvenlik ve temizlik personeli atamayan, öğretmen ve rehber öğretmen açıklarını kapatmayan onlardır. Eğitim ortamlarını iyileştirmeyen, okulların ihtiyaçlarını velilerin cebine, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin fedakarlığına bırakan da aynı siyasi anlayıştır.

"HESAP VERME SIRASI GELDİĞİNDE SORUMLULUĞUNUZU ÜSTLENECEKSİNİZ"

Bütçeyi belirleyen, kadroları açan, atamaları yapan sizsiniz. Yetkiyi kullanırken varsınız; hesap verme sırası geldiğinde de sorumluluğunuzu üstleneceksiniz. Okulların sorunlarını biliyorsunuz. Yıllardır dile getirdiğimiz ihtiyaçları, yaptığımız uyarıları ve sunduğumuz çözüm önerilerini biliyorsunuz. Bunlara rağmen kaynak ayırmamak, personel atamamak, önlem almamak siyasi bir tercihtir. Bu tercihin hesabını da o tercihi yapanlar vermelidir. Güvenliğini sağlamadığınız okullarda ölüm tehdidiyle karşılaşan öğretmenler ve okul yöneticileri, yaşadıkları korkunun ve kaygının üzerine adeta hayatta kaldıkları için cezalandırılmak isteniyor. Devletin yerine getirmediği yükümlülüklerin hesabı, o eksikliklerin ortasında görev yapanlardan sorulamaz.

Bu tablo, ülkede kurduğunuz düzenden bağımsız değildir. Liyakatin yerine sadakati, adaletin yerine ayrıcalığı, kamusal sorumluluğun yerine partizanlığı koydunuz. Tarikat ve cemaat ağlarına alan açarken kamusal kurumları zayıflattınız. Mafyalaşmanın, şiddetin ve cezasızlığın beslendiği bir ortam yaratarak kamu düzenini ve toplumun adalete güvenini aşındırdınız.

"BAKANLIK, ÇOCUKLARIN YAŞAMINI VE EĞİTİM HAKKINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

Çocukların okuyarak, öğrenerek ve emek vererek gelecek kurabildiği bir ülke yaratmakla yükümlüsünüz. Oysa torpilin ve siyasi yakınlığın emeğin önüne geçtiği; diplomanın iş, çalışmanın insanca yaşam vadetmediği bir düzen yarattınız. Gençlerin eğitimle gelecek kurma umudunu ellerinden aldınız. Çocukları geleceksizleştiren, okulları güvensiz bırakan bu düzenin hesabını öğretmenlere ve okul yöneticilerine ödetemezsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yaşamını ve eğitim hakkını korumakla yükümlüdür. Öğretmenin mesleki saygınlığını zedeleyen söylem ve uygulamalarla, iktidara övgü ve sadakat sunarak bu yükümlülük yerine getirilemez. Bakanlık koltuğunu korumayı çocukların geleceğini korumanın önüne koyan anlayış, bu tablonun siyasi sorumlusudur.

Somut ihmal iddiaları bütün yönleriyle araştırılmalı; hiç kimse makamı, unvanı ve siyasi konumu sayesinde hesap vermekten muaf tutulmamalıdır. Soruşturmalar, öğretmen ve okul yöneticisi üzerinden yürütülemez ve bu şekilde bütün bir yönetim anlayışını aklama aracına dönüştürülemez.

Eğitim-İş olarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin günah keçisi yapılmasını kabul etmiyoruz. Kaybettiğimiz canlar, çocuklarımızın yaşam hakkı ve güvenli okullar için ihmal zincirinin bütün halkalarının açığa çıkarılmasının takipçisi olacağız. İhmal zincirini yukarıda keserek siyasi sorumluluğu silemezsiniz. Bu tablonun siyasi sorumluları Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidardır. Hesabı da onlar vermelidir."