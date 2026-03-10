Özbekistan, 25 Bin Vatandaşını Tahliye Etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden 25 bin 47 Özbekistan vatandaşı tahliye edilerek ülkeye getirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar farklı nedenlerden dolayı Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde bulunan 25 bin 47 Özbek vatandaşının bu ülkelerden tahliye edilerek yurda dönmesinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, tahliyelerin büyük bölümünün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapıldığı kaydedilirken, bu çerçevede umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan 21 bin 17 kişinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 bin 555 kişinin Özbekistan'a getirildiği vurgulandı.

Katar'dan 394, İran'dan 47, Bahreyn'den 27 ve Umman'dan 7 Özbekistan vatandaşının tahliyesinin organize edildiği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerdeki Özbek vatandaşlarının diğer ülkeler üzerinden ülkeye dönüşlerinin sağlandığı aktarıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı daha önce Orta Doğu'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarına resmi bilgilere itibar etmeleri, diplomatik misyonlarla iletişimde kalmaları, yerel düzenlemelere uymaları ve belgelerini hazır bulundurmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Özbek yetkililer, vatandaşlarından Orta Doğu ülkelerine planlanan seyahatlerini ertelemelerini isterken, Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin askıya alındığını, Cidde ve Medine'deki vatandaşların tahliye sürecinin başlatıldığını duyurmuş, İsrail'deki vatandaşlara ise en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.