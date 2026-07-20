Özbekistan'a Turist Akını - Son Dakika
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Özbekistan'a Turist Akını

20.07.2026 11:07
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Özbekistan, 2023'ün ilk yarısında 6,5 milyon yabancı turisti ağırladı, %24,9 artış gösterdi.

Özbekistan'ı bu yılın ocak-haziran döneminde 6 milyon 565 bin 410 yabancı turist ziyaret etti.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkeye yılın ilk yarısında turistik amaçlarla gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 300 bin artarak yüzde 24,9 yükseldi ve 6 milyon 565 bin 410'a ulaştı.

Bu dönemde Özbekistan'a en fazla turist gönderen ülke 1 milyon 875 bin 332 ziyaretçiyle Kırgızistan oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 553 bin 688 kişiyle Kazakistan, 1 milyon 471 bin 670 kişiyle Tacikistan, 585 bin 558 kişiyle Rusya, 238 bin 925 kişiyle Afganistan, 223 bin 479 kişiyle Çin, 164 bin 211 kişiyle Türkmenistan, 95 bin 466 kişiyle Türkiye, 26 bin 450 kişiyle Hindistan ve 22 bin 294 kişiyle Almanya izledi.

Söz konusu dönemde Özbekistan'a toplam 205 ülkeden turist gelirken, yabancı ziyaretçilerin yaş dağılımında 31-55 yaş grubu 3 milyon 390 bin 402 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bu grubu 56 yaş ve üzeri 1 milyon 307 bin 741 kişi, 19-30 yaş aralığında 1 milyon 89 bin 647 kişi takip etti.

Son yıllarda turizm altyapısına yaptığı yatırımlar, vize kolaylıkları ve uluslararası tanıtım faaliyetleriyle yabancı ziyaretçi sayısını hızla artıran Özbekistan, 2019'da 6 milyon 748 bin turist ağırlamıştı.

Ülkeyi geçen yıl 11 milyon 700 bin yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artış göstererek şimdiye kadarki en yüksek yıllık büyüme oranı olarak kayıtlara geçmişti.

Özbekistan yönetimi, 2026 sonunda yabancı turist sayısını 15 milyona, orta vadede ise 20 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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