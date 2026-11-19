Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, Türk yatırımcıları madencilik ve enerji, sanayi, tarım, inşaat ve altyapı, eczacılık ile dijital teknolojiler ve finans alanlarında ortak projeler gerçekleştirmeye davet etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konseyinin ilk toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk ve Özbek iş insanları ile çok sayıda üst düzey Özbek yetkili katıldı.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomik işbirliğine büyük ivme kazandıracak yeni bir mekanizma oluşturma konusunda anlaştıklarını belirterek, bu çerçevede konseyin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na iki ülkeden 200'den fazla iş dünyası temsilcisinin katıldığını aktaran Mirziyoyev, bunun karşılıklı işbirliğine duyulan büyük ilgiyi gösterdiğini kaydetti.

"2017'den bu yana ekonomimiz 3 kat büyüdü"

Özbekistan'da geniş kapsamlı ekonomik reformlar gerçekleştirdiklerini ve bunları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Mirziyoyev, "2017'den bu yana ekonomimiz 3 kat büyüdü. 150 milyar doların üzerinde yabancı yatırım çekildi." dedi.

Mirziyoyev, 2030'a kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılayı 300 milyar dolara çıkarmak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydederek, "Bu 300 milyar doları boşuna söylemiyorum çünkü projelerimiz var, imkanlarımız var, tecrübe kazandık. Şimdi sizlerin de bu projelerimizde doğrudan yer alabilmeniz için gerekli imkanları oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimini 2 kat artırmayı, sektörde en az 2 milyon yüksek gelirli istihdam oluşturmayı ve yeni yüksek teknolojili ürünlerin payını yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Mirziyoyev, "Reformlarımızın ilk gününden itibaren bize omuz veren, kapsamlı stratejik ortağımız Türkiye ile işbirliğini her yönüyle geliştirmekten yanayız. Bugünkü toplantımızın amacı da budur." dedi.

Türk yatırımcılara 7 öncelikli alanda işbirliği çağrısı

Türkiye ile işbirliğinde 7 öncelikli alan belirlediklerini açıklayan Mirziyoyev, bunlardan ilkinin madencilik ve yeşil enerji olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın 2030'a kadar altın üretimini 175 tona, gümüş üretimini 500 tona, bakır üretim kapasitesini ise 500 bin tona çıkarmayı planladığını dile getiren Mirziyoyev, yenilenebilir enerji kapasitesini 25 gigavata, bu kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 54'e ulaştıracaklarını belirtti.

Mirziyoyev, bu sektörde başarılı faaliyet gösteren Türk şirketlerine yürüttükleri kapsamlı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

İkinci öncelikli alanın elektroteknik sanayisi olduğunu belirten Mirziyoyev, 2030'a kadar sektörün ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı ve 11,6 milyar dolar yatırım çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mirziyoyev, üçüncü alan olan tarımda Türk yatırımcıları gübre, tarım makineleri, seracılık, bahçecilik, su tasarrufu teknolojileri, soğuk hava depoları ve gıda işleme alanlarında işbirliğine davet etti.

Dördüncü alanın inşaat ve altyapı olduğunu belirten Mirziyoyev, Türk şirketlerinin Yeni Taşkent projesine ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Mirziyoyev, Türk yatırımcıları Yeni Taşkent'te konut, otel, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra ücretli yollar, havalimanları ve lojistik merkezleri inşa etmeye çağırdı.

Türk ilaç şirketleri için özel sanayi bölgesi kurulacak

Beşinci öncelikli alanın ilaç sanayisi olduğunu belirten Mirziyoyev, Türk ilaç şirketleri için özel sanayi bölgesinin oluşturulmasını planladıklarını ifade etti.

Mirziyoyev, "(Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz) Cevdet Bey ile de anlaştık. Bir hafta içinde karar çıkararak 300 ila 500 hektarlık alanda Türk şirketleri için ilaç sanayisinin geliştirilmesine yönelik ayrı bir program kabul edeceğiz." dedi.

Altıncı alanın özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklığı olduğunu aktaran Mirziyoyev, 2026-2027 yıllarında toplam 8,4 milyar dolar değerindeki devlet varlıklarının, gayrimenkullerin ve arsaların satışa çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Mirziyoyev, Türk şirketleriyle Semerkant Otomobil Fabrikası'nın özelleştirilmesi, Semerkant bölgesinin elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve Buhara'da yeni uluslararası havalimanı inşası projelerinin yürütüldüğünü söyledi.

Yedinci alanın dijital teknolojiler ve finans olduğunu belirten Mirziyoyev, bilişim hizmetleri ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, Türk şirketlerini yazılım, bilişim hizmetleri ve yapay zeka projelerine davet ettiklerini aktardı.

Türk yatırımcılar için özel destek mekanizması

Yatırım ortamını iyileştirmeye ve bürokratik engelleri kaldırmaya devam edeceklerini vurgulayan Mirziyoyev, özel ekonomi ve sanayi bölgelerinde yatırımcılara 3 ila 10 yıl vergi ve gümrük avantajları sağlandığını belirtti.

Türk şirketlerinin projeleriyle ilgilenmesi için Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev'in görevlendirileceğini açıklayan Mirziyoyev, yetkilinin ayın 15 gününü Türkiye'de geçirerek yatırımcılarla görüşeceğini, Özbekistan'da da projelerin uygulanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2027'de yapılması planlanan ziyaretine hazırlandıklarını belirterek, bu tarihe kadar projeler konusunda ilerleme sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Tüm girişimlerin uygulanması doğrudan gözetimimizde olacak"

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva da konsey toplantısında yaptığı konuşmada, "Halklarımızı yalnızca köklü tarihimiz ve kültürel yakınlığımız değil, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar da güçlü bir şekilde birbirine bağlıyor." dedi.

Mirziyoyeva, Türkiye'nin önde gelen 100'den fazla şirketinin yöneticisinin toplantıya katılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin giderek daha somut bir nitelik kazandığını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız az önce ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın öncelikli alanlarını belirledi. Ülkelerimizin liderleri Şevket Mirziyoyev ve Recep Tayyip Erdoğan, bu konseye büyük güven duyuyor. Bu güveni somut anlaşmalar ve pratik sonuçlarla karşılamak bizim görevimizdir.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak özellikle vurgulamak isterim ki bugün ortaya konulan tüm girişimlerin hayata geçirilmesi ve yatırımcıların desteklenmesi doğrudan bizim gözetimimiz altında olacak. Konseyimiz, formalitelerden uzak, tüm sorunlara pratik çözümler üreten ve projelerin hızla hayata geçirilmesini sağlayan etkili bir işbirliği platformuna dönüşecek."

Mirziyoyeva, Türk iş insanlarını Özbekistan'da yeni projeler başlatmaya davet ederek, "Sizinle her zaman açık diyalog içinde olacağız ve projelere destek vereceğiz. Çünkü sizin başarılarınız yeni yatırımcılar için en güvenilir güvencedir." ifadesini kullandı.