Özbekistan Cumhurbaşkanı: Özbekistan-Çin İlişkileri Tarihteki En İyi Dönemini Yaşıyor

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Salı-Perşembe günleri arasında Çin'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı bir makalede Özbekistan-Çin ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Mirziyoyev, Pazartesi günü People's Daily gazetesinde yayımlanan makalesinde, "Çin'in dostane bir komşusu ve kapsamlı stratejik ortağı olarak Özbekistan'ın Çin'in başarılarından içtenlikle memnuniyet duyduğunu" belirterek, "Çin'le çok yönlü ilişkilerin gelişmesinin, Özbekistan'ın dış politikasının ana önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini" vurguladı.

Mirziyoyev, "Son 30 yılda güvene dayalı üst düzey diyalog ve devlet başkanları arasındaki düzenli zirveler sayesinde, iki ülke arasındaki etkileşim her zamankinden daha fazla artarak tarihi zirvelere çıktı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "önümüzdeki on yıllık dönemlerde çok boyutlu işbirliğinde kilit önemdeki görevlerin yerine getirilmesi için yeni bir uzun dönemli gündem ve ileriye dönük programlar geliştirmek üzere" beş maddelik bir öneride bulundu.

Küresel çapta medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yapan Mirziyoyev, "bu diyaloğun gelişimini, barış ve istikrarın güçlendirilmesi için gerekli şartların oluşturulmasını ve en acil meselelerde karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşıların aranmasını hiçbir şeyin engellememesi gerektiğini" belirtti.

Mirziyoyev, ikili ilişkileri "nitel olarak yeni ve daha üst bir seviyeye" çıkarmakla ilgilendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Sürdürülebilir kalkınma karşısında kötüleşen enerji, gıda ve çevre krizleri gibi yeni zorlukların artan boyutları dikkate alınacak olursa, çok yönlü ticari ve ekonomik kalkınmada dinamik bir ivme yakalayıp sürdürmek can alıcı önemdedir" diye yazdı.

Mirziyoyev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında "ulaşım ve lojistik altyapısının gelişimini sağlamaya yönelik ortak çalışmalar" yürütme çağrısında da bulundu.

Mirziyoyev, "Özbekistan-Çin dostluğunun güçlendirilmesinde halklar arası diplomasinin rolünün önemi daha belirgin hale geliyor" ifadesini kullandı.