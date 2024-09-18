Özbekistan\'da Doğalgaz Sızıntısı: 4 Ölü

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Özbekistan'ın doğusundaki Surhanderya iline bağlı Baysın ilçesindeki bir doğalgaz maden ocağında meydana gelen sızıntıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, haber portalı "Gazeta.uz"a yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki bir doğalgaz ocağında son iki haftada ikinci kez sızıntı meydana geldiğini söyledi.

Asadov, gaz sızıntısı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcü Asadov, olay yerinde sızıntının ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Baysın'daki doğalgaz maden ocağında ay başında da hidrojen sülfür gazı sızıntısı olmuş ve yapılan çalışmaların ardından sızıntı 15 Eylül'de durdurulmuştu.