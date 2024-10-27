Özbekistan'da Genel Seçim Sandıkları Kapandı

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Özbekistan'da düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı.

Toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, yeni anayasanın kabulünün ardından yapılan ilk genel seçimde yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erdi.

Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında, seçmenlerin yüzde 71,5'nin seçime katıldığını söyledi.

Koçkarov, sandıkların kapanmasının ardından oy sayım sürecine geçildiğini bildirdi.

Seçim, ilk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapıldı.

Seçimde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarıştı.

Seçimde, orantılı nispi temsil seçim sistemine göre belirlenecek 75 milletvekilliği için 500 aday, 75 bölgeden çoğunlukçu seçim sistemine göre belirlenecek 75 milletvekilliği için ise 375 aday mücadele etti.

Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

Seçimde, ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ile belediye meclisi üyeleri belirlenecek.