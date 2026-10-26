Özbekistan'da İslami bankacılıkta ilk lisans Open Bank'a verildi - Son Dakika
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Özbekistan'da İslami bankacılıkta ilk lisans Open Bank'a verildi

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Özbekistan Merkez Bankası, Open Bank Anonim Şirketi'ne ülkede İslami bankacılık faaliyetleri yürütme lisansı verildiğini açıkladı. 27 Mart'ta imzalanan kanun kapsamında verilen lisans, ülkede İslami bankacılık yapmak isteyen bankalar için ilk oldu.

Özbekistan'da ilk kez bir banka İslami bankacılık faaliyetleri yürütme lisansı aldı.

Özbekistan Merkez Bankasından (MB) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda ülkede faaliyet gösteren Open Bank Anonim Şirketi'ne ülkede İslami bankacılık faaliyetleri yürütme hakkı tanıyan lisans verildi.

Açıklamada, lisansın Bankalar ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Kanun'un 5'inci maddesi kapsamında verildiği belirtildi.

Özbekistan'da İslami bankacılık faaliyetlerinin yasal altyapısını oluşturmayı amaçlayan kanun, 27 Mart'ta imzalanmıştı.

Söz konusu kanunla İslami bankacılık faaliyetleri için ayrı bir lisans sistemi getirilmiş, İslami finans işlemleri, yatırım mevduatları ve bunların vergilendirilmesine ilişkin hukuki çerçeve belirlenmişti.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Merkez Bankası yetkilileri, ülkede İslami bankacılık hizmeti sunmak isteyen bankalar için lisanslama sürecinin başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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