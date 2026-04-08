Özbekistan'dan ABD-İran Ateşkesine Destek

Özbekistan'ın ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin, bölgedeki gerilimin azaltılması ve siyasi-diplomatik diyaloğun yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak, durumun yeniden tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Tarafların kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı diyalog ve işbirliğini sürdürmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Özbekistan'ın çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkeleri doğrultusunda çözülmesi yönündeki tutumunu yinelediği ifade edildi.