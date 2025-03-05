Özbekistan'dan ŞİÖ İşbirliği Vurgusu

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TAŞKENT, 5 Mart (Xinhua) -- Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşundan bu yana tatbiki ve pragmatik işbirliğine yönelik önemli bir platform olarak öne çıktığını söyledi.

Saidov, salı günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Saidov, "Görüşmede örgüt çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesi, bölgesel güvenliğin artırılması ve üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularını ele aldı" dedi.

Saidov, Özbekistan'ın çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye ve bölgenin ortak refahına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.