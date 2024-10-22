Özbekistan Güneş ve Rüzgar Enerjisi İle 4 Milyar kWh Üretti

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TAŞKENT, 22 Ekim (Xinhua) -- Özbekistan'ın güneş ve rüzgar enerjisi santralleri 2024'ün başından bu yana 4 milyar kilovat-saat elektrik üretti.

Yerel medyanın Enerji Bakanlığı'na dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde, Özbekistan'da an itibarıyla faaliyet gösteren toplam 2,7 gigavat kapasiteli 9 güneş enerjisi santrali ve bir rüzgar enerjisi santrali, çevre dostu "yeşil" enerji üretiyor.

Söz konusu güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin 1,2 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu sağladığı ve 1,68 milyon ton zararlı emisyonun atmosfere salınmasını önlediği belirtildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin bildirdiğine göre ülkenin güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli, mevcut elektrik talebinden 10 ila 12 kat daha fazla.