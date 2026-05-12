Özbekistan'ın Dış Ticaret Hacmi Artış Gösterdi

12.05.2026 17:47
Özbekistan'ın dış ticaret hacmi Ocak-Mart'ta 18 milyar 23 milyon dolar ile %2,7 arttı.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre bu yılın ilk üç ayında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi. Bu dönemde ülkenin dış ticaret hacmi 18 milyar 23 milyon dolar olarak hesaplandı.

İlk çeyrekte ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 azalarak 5 milyar 809 milyon 200 bin dolar, ithalatı da yüzde 30,8 artarak 12 milyar 213 milyon 800 bin dolar oldu. Bu dönemde 170 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı 6 milyar 404 milyon 600 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ülke ihracatında hizmet sektörü yüzde 40,1, sanayi ürünleri yüzde 17,8, kimyasal ürünler yüzde 10,6, gıda ve hayvancılık yüzde 9,2 pay aldı. Özbekistan, bu dönemde en önemli ihracat kalemi olan altın ihracatı gerçekleştirmedi.

İthalatta ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 33,8, sanayi ürünleri yüzde 13,9, kimya ürünleri yüzde 12, gıda ve hayvancılık yüzde 11,4 paya sahip oldu.

Bu dönemde ülkenin en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 25,6'lık payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 18,2 ile Rusya, yüzde 7,2 ile Kazakistan, yüzde 3,6 ile Türkiye ve yüzde 2,8 ile Afganistan izledi.

Geçen yılın ocak-mart aylarında ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 17 milyar 551 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasında dış ticaret hacmi arttı

Türkiye, yılın ilk üç ayında yüzde 3,6'lık payla Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı oldu.

Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, yılın bu döneminde 653 milyon 400 bin dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artmış oldu.

Yılın üç ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 231 milyon 600 bin dolar, Türkiye'den ithalat ise 421 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 610 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Torreira'ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Çok Güzel Hareketler 2'de "Papaz" krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı
