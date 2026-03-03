Özbekistan, İran'daki 13 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
Özbekistan, İran'daki 13 Vatandaşını Tahliye Etti

03.03.2026 22:22
Özbekistan, İran'daki 13 vatandaşını Türkmenistan üzerinden tahliye etti ve süreci yönetti.

Özbekistan hükümetinin İran'da bulunan 13 vatandaşını Türkmenistan üzerinden tahliye ettiği belirtildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Dunyo Haber Ajansı'nın haberine göre, Özbekistan'ın Aşkabat Büyükelçiliği, İran'daki diplomatik temsilcilik, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlarla işbirliğinde İran'da bulunan Özbek vatandaşlarının tahliye sürecini organize etti.

Bu çerçevede İran'da bulunan 13 Özbek vatandaşı, İran-Türkmenistan sınır kapısından geçirilerek Özbekistan'a ulaştırıldı.

Daha önce Özbekistan hükümetinin talimatı üzerine Aşkabat Büyükelçiliği, İran'daki Özbek vatandaşlarının tahliyesini organize etmekle görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı daha önce Orta Doğu'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarına resmi bilgilere itibar etmeleri, diplomatik misyonlarla iletişimde kalmaları, yerel düzenlemelere uymaları ve belgelerini hazır bulundurmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Özbek yetkililer, vatandaşlarından Orta Doğu ülkelerine planlanan seyahatlerini ertelemelerini isterken, Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin askıya alındığını, Cidde ve Medine'deki vatandaşların tahliye sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca İsrail'deki vatandaşlara en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

22:52
