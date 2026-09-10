Özbekistan Senatosu Türk dünyasına uyumlu yeni alfabeyi onayladı - Son Dakika
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Özbekistan Senatosu Türk dünyasına uyumlu yeni alfabeyi onayladı

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Özbekistan Senatosu, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul etti. Kanun, onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderildi ve imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Özbekistan Senatosu, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul etti.

Özbekistan Senatosunun 19. Genel Kurul toplantısında, 7 Temmuz'da Parlamentonun Yasama Meclisi tarafından görüşülerek Senatoya gönderilen kanun tasarısı ele alındı.

Senato Genel Kurulu tarafından kabul edilen kanuna göre yeni Özbek alfabesi, ülkedeki mevcut 26 harf ve 3 harf birleşimi yerine 28 harf ve bir kesme (') işaretinden oluşacak.

Düzenlemeyle, halen "o'", "g'", "sh" ve "ch" şeklinde kullanılan harf ve harf birleşimlerinin sırasıyla "ö", "ğ", "ş" ve "ç" olarak yazılması kabul edildi. Yeni alfabede ayrıca "ng" harf birleşimine yer verilmemesi de kararlaştırıldı.

Böylece Özbek alfabesinin, Türkiye başta olmak üzere Latin alfabesini kullanan Türk dünyasındaki alfabelerle benzerliğinin artırılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından mevcut alfabenin kullanımına ilişkin geçiş süreci uygulanacak.

Resmi belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarının logoları, para birimleri, tabelalar ve diğer bazı unsurlarda mevcut alfabenin kullanımına, kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanacak eylem planında belirlenen sürelere kadar izin verilecek.

Senatoda kabul edilen kanun, onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderildi. Yeni alfabe, kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Özbekistan'ın Latin alfabesine geçiş süreci

Sovyetler Birliği döneminde 1929-1940 yıllarında Latin alfabesini, 1940'tan itibaren ise Kiril alfabesini kullanan Özbekistan'da, bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından 2 Eylül 1993'te Latin alfabesine geçişe ilişkin yasa kabul edildi.

31 harf ve bir kesme işaretinden oluşan bu alfabe, 1995'te 29 harfli yeni Latin alfabesiyle değiştirildi ve 1993'te kullanılan "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harflerinin yerine "sh", "ch", "o'" ve "g'" harf birleşimleri getirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 2021'de imzasıyla, Kiril ve Latin alfabelerinin aynı anda kullanıldığı ülkede tamamen Latin alfabesine geçilmesi kararlaştırıldı ve 1995'te kabul edilen Latin alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye yaklaştırılması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut Özbek alfabesinde kullanılan "sh", "ch", "o'" ve "g'" harf birleşimleri yerine Türkçedeki karşılıklarına benzer şekilde "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harfleri ile (') kesme işaretinin kullanılmasını öngören yeni alfabe kamuoyunun görüşüne sunulmuştu.

Kaynak: AA

Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Senatosu Türk dünyasına uyumlu yeni alfabeyi onayladı - Son Dakika

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