Özbekistan ve Afganistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Özbekistan ile Afganistan arasında tercihli ticaret anlaşmasını onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Afganistan arasında tercihli ticareti öngören anlaşmayı onaylayan kararnameyi imzaladı.

Özbekistan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Mirziyoyev'in, söz konusu anlaşmayı onaylayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini amaçladığı belirtilerek, bu belgeyle karşılıklı ticaret için daha elverişli koşulların oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kararnameyle anlaşmanın uygulanmasının denetimi için Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Komitesinin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığına anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç prosedürlerin tamamlandığına dair Afgan tarafına resmi bildirim gönderme talimatı verildiği ifade edildi.

Haziran 2025'te Taşkent'te imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının, Afganistan tarafının iç prosedürleri tamamlamasının ardından yürürlüğe gireceği dile getirildi.

Son 5 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,5 kat artarak 2021'deki 653 milyon dolardan 2025'te 1 milyar 680 milyon dolara yükseldi. Taraflar, tercihli ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Özbekistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:31:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.