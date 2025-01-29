Özbekistan ve Türkmenistan'dan İşbirliği Protokolü

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Özbekistan ile Türkmenistan dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 dönemi için ortak işbirliği programı ile hukuki ve yasal altyapının envanterinin hazırlanması ve geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bahtiyar Saidov, ülkede temaslarda bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Saidov ve Meredov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 dönemine yönelik ortak işbirliği programı ile hukuki ve yasal altyapının envanterinin hazırlanması ve geliştirilmesine dair işbirliği protokolüne imza attı.

Meredov, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.