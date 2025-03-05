Özcan Deniz'e İmar Soruşturması

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Sanatçı Özcan Deniz, hakkında Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Deniz'in soruşturma savcılığındaki ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

İnşaat sahibinin kendisi olmadığını belirten Deniz, "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin.' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.

Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, "Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta, yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş." şeklinde konuştu.

İnşaatın 1,5-2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, mağdur olduğunu iddia etti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrılmıştı. ???????