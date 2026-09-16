Özdağ, 41 firmaya yönelik operasyonun detaylarını Bakan Bolat\'a sordu

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sebze ve meyve ticaretinde üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde fiyatlandırmaya ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, son olarak 41 firmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edildiği belirtilen usulsüzlükleri ve firmaların daha önce denetlenip denetlenmediğini sordu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışları ve sektördeki denetimleri TBMM gündemine taşıdı. Özdağ, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sebze ve meyvede üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinin sağlıklı işlemesinin, fiyatların şeffaf oluşmasının ve vatandaşların fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmamasının önemine işaret ederek, "Tarlada üretinin de, marketlerden alanın da hakkını koruyacak adil ve şeffaf bir piyasa düzeni oluşana kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Önergesinde, 2018 yılında artan sebze ve meyve fiyatları karşısında vatandaşların bu ürünlere daha uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla 2019 yılında tanzim satış uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatan Özdağ, aynı dönemde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların nedenlerinin araştırılması amacıyla hal ve toptancı işletmelerine yönelik çeşitli denetim ve operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Özdağ, aradan geçen yaklaşık yedi yıllık süreçte sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların önlenmesine yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen, son olarak 41 firmaya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların sektörde fiyat oluşumu ve ticari uygulamalar bakımından halen ciddi soru işaretlerinin bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

"TİCARET BAKANLIĞI'NIN DENETİM SORUMLULUĞU VAR"

Sebze ve meyve ticaretinde üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi, vatandaşların önümüzdeki yıllarda da fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmaması, fiyatların şeffaf biçimde oluşması ve haksız ticari uygulamaların önlenmesi bakımından Ticaret Bakanlığı'nın denetim sorumluluğu bulunduğunu belirten Özdağ, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılından bugüne kadar sebze ve meyve ticaretinin gerçekleştirildiği haller, toptancı işletmeleri ve diğer toptan satış noktaları hangi sıklıkla denetlendi? Yıllar itibarıyla gerçekleştirilen denetimlerin ve uygulanan idari yaptırımların sayısı nedir?

-Son olarak 41 firmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler ve haksız ticari uygulamalar hangi yıllardaki işlemlere ilişkindir? Söz konusu firmaların bu işlemleri ne kadar süredir devam etmektedir?

-Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 41 firma, 2019 yılından bugüne kadar Bakanlık veya bağlı ve ilgili kurumlar tarafından daha önce denetlendi mi? Denetlenmişlerse bu denetimler hangi yıllarda ve hangi kapsamda gerçekleştirildi? Söz konusu denetimlerde herhangi bir usulsüzlük veya şüpheli işlem tespit edildi mi?

-Sebze ve meyve fiyatlarının üretici ile tüketici arasındaki süreçte olağandışı biçimde yükselmesine neden olabilecek uygulamaların tespiti amacıyla Bakanlıkça hangi veri ve denetim mekanizmaları kullanılmaktadır? Üreticinin satış fiyatı ile nihai tüketici fiyatı arasındaki fark sistematik olarak takip edilmekte midir?

-2019 yılından bugüne kadar hallerde ve toptan sebze-meyve ticareti yapan işletmeler hakkında gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiği halde gerekli idari veya hukuki işlemlerin yapılmadığı herhangi bir durum bulunmakta mıdır? Varsa bu durumlar nedeniyle herhangi bir kamu kurumunun, kuruluşunun veya kamu personelinin ihmali ya da sorumluluğu tespit edilmiş midir?

-Sebze ve meyve ticaretinde üreticinin emeğinin korunması, tüketicilerin fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmaması ve tedarik zincirindeki fiyat oluşumunun şeffaf hale getirilmesi amacıyla Bakanlıkça yeni bir denetim veya düzenleme çalışması yürütülmekte midir?"