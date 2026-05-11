Özdağ Balkan Ülkeleri Ziyaretinin Tespitlerini Devlet Yönetimiyle Paylaşacak

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Balkan ülkeleri temaslarına ilişkin, "Onlar açısından bölgedeki gelişmeleri dinlemek istiyoruz, çözüm bulabileceğimiz hususlarda çözüm bulmak için yardımcı olmak için elimizden gelen yapacağız. Kendilerinden dinlediğimiz tespitleri Ankara'da devlet yönetimiyle de paylaşmayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balkan Ülkeleri temasları çerçevesinde Balkanlar'daki Türk varlığının korunmasına ve desteklenmesine yönelik açıklama yaptı.

Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda 5 günlük çalışma seyahati için Rumeli'de olduğunu söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Makedonya'daki temaslarımızdan sonra Kosova'ya geldik ve temaslarımıza başladık. Sabahleyin belediye başkanlığını ziyaret ettik, Belediye Başkan Yardımcısıyla ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaptık, değerlendirme yaptık. Bundan sonra Doğruyol Derneği'ni ziyaret edeceğiz ve Türk aydınlarla bir araya geleceğiz ve gün içerisinde de diğer Türk kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Onlar açısından bölgedeki gelişmeleri dinlemek istiyoruz, çözüm bulabileceğimiz hususlarda çözüm bulmak için yardımcı olmak için elimizden gelen yapacağız. Kendilerinden dinlediğimiz tespitleri Ankara'da devlet yönetimiyle de paylaşmayı düşünüyorum. Tabii Zafer Partisi muhalefette olan bir parti ancak birçok öğrencim ve tanıdığım yine Türk dünyası meseleleriyle ilgilenen iktidarda da insanlar var, onlara iletirsek çözüm için aracılık yaparsak bunda da sonuç alırsak mutluluk duyarız çünkü amaç burada Türklerin yaşadığı bu zor coğrafyada, zor şartlarda daha kolay yaşayabilmelerine sağlamalarına destek olmak."

"BU POLİTİKAYI, ATATÜRK ÇİZGİSİNDE TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR PARTİ OLARAK KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Mustafa Kemal Atatürk Rumeli göçmeni ve Türkiye'nin lideri, kurucusu ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu parti bugüne kadar hiç Balkanlar'ı ziyaret etmedi, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi:"

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Balkan politikasının ne olduğunu ve nasıl şekillendirildiğini bilmiyorum, hangi saiklerle ziyaret etmediklerini de bilmiyorum onun için bu konuda bir açıklama yapmamayı arzu ederim. Ancak Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Dış Türkler politikasında bir temel hususu vardır, 'Türklerin varlığını koruyabilecekleri kadar güçlü oldukları yerlerde kalmalarını yok olacak kadar, nüfus olarak az oldukları yerlerden de anavatana dönmelerini' hep düşünmüş ve bunu gerçekleştirmiştir."

Biz de bunun bugün doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz ve bu politikayı Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi bir parti olarak sürdürüyoruz. Kosova'da Makedonya'da da, Bulgaristan'da da, Batı Trakya'da Türklüğün varlığını, milli kimliğini sürdürürken bu ünitelerle arasında bir dostluk köprüsü olması gerektiğini de düşünüyoruz. Daha fazla ticaret, daha fazla ekonomik, işbirliği, daha fazla kültürel etkileşim için bir kanal oluşturuyorlar.

"ARNAVUTLAR DA YÜZYILLAR BOYUNCA KADERLERİNİ TÜRK MİLLETİYLE BİRLEŞTİRMİŞLERDİR"

Bugün Makedonya'nın ekonomisinde turizm önemli bir yer tutuyor ve bu turizm içerisinde Türkler 1'inci sırada geliyorlar. Aynı şey Kosova için de olabilir ve bundan Kosova'daki herkes kazanır. Yani burada Türkiye'den gelecek bir turist akımı dondurma yediği zaman veya köfte yediği zaman köftecinin Arnavut mu olduğu, Türk mu olduğu bunu kimse sormaz, iyi döner yer, iyi köfte yer, iyi dondurmayı tercih eder.

Şunu da görelim, Arnavutlar da yüzyıllar boyunca kaderlerini Türk Milletiyle birleştirmişlerdir ve Naslıbudi'nin, son komutanı Arnavut Abdürrahman Paşa'dır. Ben gittim mezarında dua ettim, mezarının başında ağlayan birçok Türk aydını bilirim. Tarihte bu kadar iç içe girmişsek bugün de dostluk için, işbirliği için güçlü bir zeminin olduğunu düşünmemek için insanın aklını yitirmiş olması lazım. Özetle Kosova'da Osmanlı Türk padişahı ilk ve son ziyaretinde cuma namazında 400 bin Arnavutla cuma namazı kılmıştı Sultan Reşad Allah rahmet eylesin."