Özdağ'dan Güvenpark'ta Gazilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ'dan Güvenpark'ta Gazilere Destek Çağrısı

Özdağ\'dan Güvenpark\'ta Gazilere Destek Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle yaptığı açlık grevine destek için cumartesi 13.30'da Ankara Güvenpark'a gideceğini duyurdu ve milleti dayanışmaya davet etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rütbe ayrımı yapılmadan eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark'ta açlık grevi yapan er şehit yakınları ve gazilere destek vermek üzere cumartesi günü saat 13.30'da Güvenpark'a gideceğini belirterek, "Büyük Türk Milleti'ni vatan ve millet uğruna bedel ödeyen kahraman gazilerimize destek olmak üzere Ankara Güvenpark'a davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er statüsündeki şehitlerin yakınları ile gazilerin rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarından yararlanma talebiyle Ankara Güvenpark'ta başlattığı açlık grevine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, cumartesi günü saat 13.30'da Güvenpark'a giderek şehit yakınları ve gazilere destek vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti'ni cumartesi günü saat 13.30'da vatan ve millet uğruna bedel ödeyen kahraman gazilerimize destek olmak üzere Ankara Güvenpark'a davet ediyorum.

Çerçeve yasa ile bebek, asker, öğretmen, yaşlı, genç demeden binlerce insanımızı katleden PKK'lı teröristler affedilirken, bedel ödeyen şehitlerimizin, gazilerimizin yanında durmak namus borcumuzdur."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güvenpark, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Güvenpark'ta Gazilere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ'dan Güvenpark'ta Gazilere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.