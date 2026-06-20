(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Özdağ, mesajında ifadeleri kullandı:
"Geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımıza üniversite sınavında başarılar diliyorum. Büyük emek ve fedakarlıkla onların yanında olan kıymetli ailelerini ve değerli öğretmenlerin de saygıyla selamlıyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun."
Son Dakika › Güncel › Özdağ'dan YKS'ye girecek gençlere başarı dileği - Son Dakika
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