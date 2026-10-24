Özdağ, Denizli\'de gazi ailesine taziye ziyaretinin ardından Laodikeia\'yı ziyaret etti

(DENİZLİ) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında vefat eden Gazi Erdal Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Özdağ, Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Mahmut Karaaslan, Zekeriya Mete, Fikret Artan, Özgür Kibritçioğlu, Suzan Küçüksaraç ve Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan ile birlikte vefat eden Gazi Erdal Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özdağ, ardından Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.