Özdağ, Denizli'de gazi ailesine taziye ziyaretinin ardından Laodikeia'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Özdağ, Denizli'de gazi ailesine taziye ziyaretinin ardından Laodikeia'yı ziyaret etti

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Özdağ, Denizli\'de gazi ailesine taziye ziyaretinin ardından Laodikeia\'yı ziyaret etti
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Özdağ, Denizli\'de gazi ailesine taziye ziyaretinin ardından Laodikeia\'yı ziyaret etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında vefat eden Gazi Erdal Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve parti heyetinin katıldığı ziyaretin ardından Özdağ, Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

(DENİZLİ) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında vefat eden Gazi Erdal Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Özdağ, Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Mahmut Karaaslan, Zekeriya Mete, Fikret Artan, Özgür Kibritçioğlu, Suzan Küçüksaraç ve Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan ile birlikte vefat eden Gazi Erdal Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özdağ, ardından Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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