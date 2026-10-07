Özdağ Düzce'deki pankart soruşturmasına tepki gösterdi, pankartı her yere asacak - Son Dakika
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Özdağ Düzce'deki pankart soruşturmasına tepki gösterdi, pankartı her yere asacak

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Özdağ Düzce\'deki pankart soruşturmasına tepki gösterdi, pankartı her yere asacak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Düzce İl Başkanlığı'na asılan pankart nedeniyle İl Başkanı Hülya Eroğlu hakkında başlatılan soruşturmaya Alanya'da tepki gösterdi. Özdağ, bütün il başkanlıklarına 'Bu pankartı her yere asacağız' talimatı verdiğini söyledi.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine karşı partisinin Düzce İl Başkanlığı'na asılan pankart nedeniyle İl Başkanı Hülya Eroğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Özdağ, "Bütün il başkanlıklarımıza talimat verdim. Bu pankartı her yere asacağız. Biz 'Evlatlarımızın katillerine af yok' diyoruz ve demeye devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da düzenlenen gençlerle buluşma etkinliğinde, partisinin Düzce İl Başkanlığı'na asılan "Evlatlarımızın katillerine af yok. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" yazılı pankart nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

Özdağ soruşturmaya tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı, 'Evlatlarımızın katillerine af yok, terörle müzakere olmaz, mücadele olur' pankartı astı diye gece yarısı Düzce İl Başkanlığımızın balkonundan itfaiye çağrılarak bu pankart indiriliyor ve bugün de il başkanımız 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla ifade veriyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil.

Bizden şunu söylememizi istiyorsunuz: 'Evlatlarımızın katillerine af çıkarın' dememizi mi istiyorsunuz? Hayır. Biz 'Evlatlarımızın katillerine af yok' demeye devam edeceğiz. Onun için bütün il başkanlıklarımıza talimat verdim. Bu pankartı her yere asacağız."

"EVLATLARIMIZIN KATİLLERİNE AF YOK DİYORUZ"

Özdağ, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin de şunları söyledi:

"Katil Abdullah Öcalan'dan Türk milletine bir sahte barış adamı çıkartamazsınız. Öcalan'ın elinde beşikteki bebeğin kanı var. Öcalan'ın elinde binlerce Mehmetçiğin, binlerce korucunun, kadın erkek vatandaşlarımızın kanı var. Cemil Bayık'ın da Murat Karayılan'ın da bütün bu çetenin elinde Türk milletinin kanı var. Onun için biz 'Evlatlarımızın katillerine af yok' diyoruz ve demeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine karşı asılan pankart, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gece saatlerinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerince indirilmişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Düzce İl Başkanı Hülya Eroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağPartilerPolitikaGüncelAlanyaDüzceTerörSon Dakika

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