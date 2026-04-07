Özdağ, Ehli Beyt Vakfı Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Dünya Ehli Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun ve beraberindeki heyeti Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ehli Beyt Vakfı Genel Başkanı Sayın Fermani Altun ve değerli heyetini Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ağırladık. Türkiye'nin inanç dünyasını ve sorunlarını konuştuk. Nazik ziyaretleri için Dünya Ehli Beyt Vakfı Genel Başkanı Sayın Fermani Altun'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.