Özdağ: Kamyoncular Türkiye Ekonomisinin Temel Taşı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamyoncuların Türkiye ekonomisinin temel taşı olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamyoncular, Türkiye'nin damarları. Malları, gıdaları fabrikadan ve tarladan mağazalara getirenler: Onlar olmasa meyve ve sebze tarlada, diğer ürünler fabrikalarda kalır. Kendi işyerlerini kendileri kuruyorlar. Vergilerini veriyorlar. Sessiz, sakinler. Ancak Kamyoncu esnafı haklı olarak çok dertli. Kamyoncular ekonomik krizin, artan yakıt fiyatlarının, trafik ve maliyenin kestiği cezaların altında eziliyorlar. Zafer Partisi kamyoncu esnafının ve ailelerinin haklı taleplerinin sözcüsü olacak." ifadesini kullandı.