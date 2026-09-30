Özdağ, Kocaeli'de gençlerin yurt dışına gitmesini adaletsizliğe isyan diye yorumladı - Son Dakika
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Özdağ, Kocaeli'de gençlerin yurt dışına gitmesini adaletsizliğe isyan diye yorumladı

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Özdağ, Kocaeli\'de gençlerin yurt dışına gitmesini adaletsizliğe isyan diye yorumladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'deki ArastaPark AVM ziyaretinde gençlerin işsizlik, düşük ücret ve adaletsizlik sorunlarını dile getirdiğini söyledi. Özdağ, gençlerin yurt dışına gitme nedeninin para değil adaletsizliğe isyan olduğunu belirtti.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Gurbettelli Yalçın

(KOCAELİ) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ArastaPark AVM ziyareti sırasında gençlerin işsizlik, düşük ücretler, eğitimdeki sorunlar, adaletsizlik ve liyakatsizlikten yakındığını belirterek, "Yurt dışına gitme nedenlerinin en önemlisi para değil, adaletsizliğe isyan" dedi.

Özdağ, Kocaeli temasları kapsamında partisinin İl Başkanı Ender Oğuz ve beraberindeki parti yöneticileriyle ArastaPark AVM'yi ziyaret etti.

AVM'de vatandaşlar ve çalışanlarla bir araya gelen Özdağ, gençlerin kendilerine özellikle işsizlik, düşük maaşlar, eğitimin niteliği, adaletsizlik ve liyakatsizlik konularındaki rahatsızlıklarını dile getirdiğini söyledi.

"GENÇLER ADALETSİZLİK VE LİYAKATSİZLİK ÜZERİNDE ÇOK SIK DURUYOR"

Özdağ, AVM ziyaretlerinde gençlerle sık sık karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten AVM'lerde gençlerle çok sık bir araya geliyoruz. Erken saatler olmasına rağmen çok ciddi bir ilgi var. Gelip fotoğraf çektiriyorlar. Tabii gençler aynı zamanda işsizlik, maaşların düşük olması, öğretimin kalitesizliği ve yanlışlığı konusundaki sıkıntılarını ifade ettikleri gibi adaletsizlik ve liyakatsizlik üzerinde de çok sık duruyorlar ve bu konudaki tepkilerini de dile getiriyorlar."

"YURT DIŞINA GİTME NEDENLERİNİN EN ÖNEMLİSİ PARA DEĞİL"

Gençlerin yurt dışına gitme isteğine de değinen Özdağ, "Yurt dışına gitme nedenlerinin en önemlisi para değil, adaletsizliğe isyan" dedi.

Özdağ, ziyaretin ekonomik koşulları sahada gözlemlemek açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Biz de ekonominin nabzını tutmada pazar yerlerini, AVM'leri ve esnaf ziyaretlerini çok önemli bir faktör olarak görüyoruz. Onun için bugün Kocaeli'nde muhakkak AVM ziyareti yapılmasını istedim" diye konuştu.

Bir optik mağazasında çalışanlarla da sohbet eden Özdağ, AVM'lerin haftanın 7 günü açık olmasının çalışanlar açısından yıpratıcı olduğunu belirtti. Mağazadaki satış personeli de bu değerlendirmeye katıldı.

Özdağ, AVM'lerin haftanın 6 günü çalışmasının küçük esnafa da fırsat yaratacağını söyledi.

Kaynak: ANKA
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