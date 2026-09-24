Özdağ, Manisa Turgutlu'da yaralı öğrenciyi ziyaret etti, üç bakanlığa çağrı yaptı - Son Dakika
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Özdağ, Manisa Turgutlu'da yaralı öğrenciyi ziyaret etti, üç bakanlığa çağrı yaptı

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Özdağ, Manisa Turgutlu\'da yaralı öğrenciyi ziyaret etti, üç bakanlığa çağrı yaptı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrenci Hatice Ecrin Barman ve ailesini ziyaret etti. Özdağ, saldırıların yaygınlaşmaması için İçişleri, Milli Eğitim ve Aile bakanlıklarına ortak çalışma görevi düştüğünü söyledi.

(MANİSA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci Hatice Ecrin Barman ve ailesini ziyaret etti. Özdağ, "Bu tür üzücü saldırıların yaygınlaşmaması için daha hızlı ve daha etkili önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığı'na hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de Aile Bakanlığı'na önemli bir ortak çalışma görevi düşüyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden Hatice Ecrin Barman ve ailesini ziyaret etti.

Barman ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özdağ, olay ve saldırıda yaralanan diğer öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı. Özdağ, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu üzücü saldırıda yaralanan kardeşimizi ziyaret ettik, ailesiyle görüştük ve  bu saldırıda yaralanan diğer gençlerle ilgili de bilgi aldık. Gencimizin evini daha ziyaret edeceğiz ve geçmiş olsun dileklerimizi edeceğiz. Ancak bu tür üzücü saldırıların yaygınlaşmaması için daha hızlı ve daha etkili önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığı'na hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de Aile Bakanlığı'na önemli bir ortak çalışma görevi düşüyor."

"RİSKİN KİMDE, HANGİ OKULDA, HANGİ ÖĞRENCİDE OLDUĞUNU TESPİT ETMEK KOLAYDIR"

Özdağ, 1990'lı yılların ortasında liselerdeki şiddet eğilimine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı adına araştırma yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben 1990'lı yılların ortasında liselerde şiddet eğilimi arttığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı adına liselerde kapsamlı bir araştırma yapmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmiştim araştırmayı. Onun için lise şiddetini yakından bilen bir insanım. ve bu araştırmalar ortaya çok net profillemeler verir. Bu profillemeler çerçevesinde riskin kimde olduğu, hangi okulda olduğu, hangi öğrencide olduğunu tespit etmek kolaydır. Yeter ki koordinasyon iyi sağlansın ve zamanında müdahale edilebilecek bir mekanizma kurulsun."

"ERKEN UYARININ DEVLET GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINA İLETİLMESİ GEREKİYOR"

Özdağ, erken uyarı mekanizmasının önemine dikkati çekerek, "Çünkü erken uyarı dediğimiz şey bu tür saldırılarda muhakkak oluyor. Mesele bu erken uyarının devlet güvenlik güçleri tarafına iletilmesi ve onların da gereken önlemleri alması. Bu da üç bakanlığa düşen bir görev" dedi.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağGüvenlikPolitikaTurgutluManisaGüncelSon Dakika

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