Özdağ, Mekke Anlaşması'nda Türk askerinin Suudiler adına savaşına karşı çıktı - Son Dakika
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Özdağ, Mekke Anlaşması'nda Türk askerinin Suudiler adına savaşına karşı çıktı

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Özdağ, Mekke Anlaşması\'nda Türk askerinin Suudiler adına savaşına karşı çıktı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mekke Anlaşması'nın henüz yürürlüğe girmediğini belirterek Türk askerinin Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü için riske atılmasına karşı çıktı. Türkiye'nin bölgeyle askeri değil ekonomik anlaşmalar yapması gerektiğini söyledi.

(AFYONKARAHİSAR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mekke Anlaşması"na ilişkin, " Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü için Türk askerinin kanını riske atmasına 'hayır' diyoruz. Türkiye'nin Orta Doğu'yla yapması gereken, toprak güvenliğini güvence altına alan askeri anlaşmalar değil, ekonomik anlaşmalar olmalı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının okul saldırıları, "Terörsüz Türkiye" süreci ve dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

"SÜREÇ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DOĞRU EVRİLİYOR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Özdağ, şöyle konuştu:

"PKK affıyla da sınırlı kalmayacak. Bu süreç, Abdullah Öcalan'ı bir mahküm olmaktan çıkarıp siyasi aktör haline getirirken, PKK'lıları ise sokaklara salarken, bunun karşılığında, yani PKK'nın terör eylemlerine son vermesi karşılığında anayasa değişikliklerinin yapılacağı bir sürece doğru evriliyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili söz konusu olan maddelere baktığımız zaman bunların tamamının birinci, ikinci ve üçüncü maddelerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu maddeleri değiştirirseniz değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk üç madde havada kalır. Bu kabul edilebilir değil.

Şimdi meseleyi soğutarak vatandaşın dikkatinden uzaklaştırıp halledebileceklerini düşünüyorlar. İlk açılım sürecinde de aynı yöntemi uygulamışlardı. Dolmabahçe'de mutabakat açıklandıktan sonra girdikleri ilk seçimde iktidardan düşmüşlerdi. Yine iktidardan düşecekler, bir daha çıkmamak üzere düşecekler."

"TÜRKİYE'NİN SUUDİLER ADINA HUSİLERLE SAVAŞMAYA İHTİYACI YOK"

Dış politikaya ilişkin soruya ise Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Mekke Anlaşması henüz yürürlüğe girmiş bir anlaşma değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmamıştır, Birleşmiş Milletler'e bildirilmemiştir. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü için Türk askerinin kanını riske atmasına hayır diyoruz. Suudi Arabistan, adı üstünde, bir aileye ait bir ülke. Suud ailesinin memleketinin toprak bütünlüğünü Suudlar korusunlar.

Türk milleti asırlarca bu coğrafyada egemen oldu ve bir barış ortamı sağladı. Ancak destek istediğimiz zaman bu coğrafyanın insanlarının önemli bir bölümü, hepsi değil, Osmanlı Devleti'ne isyan etti ve İngiliz emperyalizmiyle iş birliği yaptı. Biz bu tarihi unutmuyoruz. Türkiye'nin Orta Doğu'yla yapması gereken, toprak güvenliğini güvence altına alan askeri anlaşmalar değil, ekonomik anlaşmalar olmalı. Suudi Arabistan'la, bölge ülkeleriyle ekonomik iş birliği yapalım. Ama Türkiye'nin Suudiler adına Husilerle savaşmaya ihtiyacı yok.

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de bu kadar gerilimli bir dönem yaşanırken Türk donanması neden Doğu Akdeniz'i, Ege'yi boşaltsın ve Kızıldeniz'de, Hint Okyanusu'nda Husilere karşı operasyona konuşlansın? Türk milleti Yemen için asırlarca kan döktü. Daha fazla kan dökmeye ihtiyaç yok. Biz bu bölgeyle ekonomik ilişkileri geliştirmek zorundayız."

Kaynak: ANKA
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