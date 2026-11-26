(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erişim yasağı getirilen hesaplara Türk milliyetçisi çizgisinde yayın yapan Tamgatürk hesabının da eklendiğini belirterek, tepki gösterdi. Özdağ, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, muhalif düşünceyi ifade etmek adeta yasaklanıyor. Geçmiş olsun TamgaTürk ailesi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, "Erişim yasağı getirilen hesaplara Türk milliyetçisi çizgide yayın yapan Tamgatürk hesabı da eklenmiş. TamgaTürk entellektüel bir zeminde yayın yapan bir hesap. Sanırım bundan dolayı hesabı anlamaları ve erişim engeli getirmeleri zaman almış. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, muhalif düşünceyi ifade etmek adeta yasaklanıyor. Geçmiş olsun TamgaTürk ailesi" açıklamasında bulundu.