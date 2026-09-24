Özdemir, Sol Parti'nin Berlin'de iktidara yaklaşmasına izin verilmemesini savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdemir, Sol Parti'nin Berlin'de iktidara yaklaşmasına izin verilmemesini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşiller Partisinden Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, Berlin'de Sol Parti ile olası koalisyona karşı uyardı. Özdemir, Sol Parti'nin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede net tutum alması gerektiğini ve partinin iktidara yaklaşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da Yeşiller Partisinden Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, Berlin'de Yeşiller ile Sol Parti arasında olası koalisyona karşı uyarıda bulunarak, Sol Parti içinde Yahudi karşıtlığıyla mücadelede daha net tutum alınması gerektiğini söyledi.

Özdemir, Politico'ya yaptığı değerlendirmede, Berlin'de Sol Parti ile koalisyon kurulmasının doğru olmayacağını savundu.

Özdemir, ayrıca Sol Parti'ye, özellikle Yahudi düşmanlığı konusunda Almanya için Alternatif Partisine (AfD) uygulanan muameleye benzer şekilde davranılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Sol Parti Berlin Teşkilatından son dönemde gelen bazı açıklamaların istisna olmadığını savunan Özdemir, "Orada duyduğumuz sözler, münferit kaçamaklar değil." dedi.

Özdemir, Yahudi karşıtlığıyla İsrail hükümetine yönelik meşru eleştiriler arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki insan hakları ihlallerini ve İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasını kendisinin de sert biçimde eleştirdiğini savunan Özdemir, İsrail'in var olma hakkının sorgulanamayacağını söyledi.

Özdemir, "Bunun, İsrail'in var olma hakkını sorgulamakla ve Neukölln'deki Yahudilerin kipayla sokakta yürümekten çekinmeleriyle hiçbir ilgisi yok. Bu durum, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kartviziti olan başkentte kabul edilemez ve (Sol Parti) iktidara yaklaşmasına izin verilmemelidir." dedi.

Özdemir, açıklamalarının Sol Parti'nin Berlin eyalet başbakanı adayı Elif Eralp'e yönelik olmadığını özellikle vurguladı.

"Bu konuda ona inanıyorum." diyen Özdemir, Eralp'i tanımadığını ve antisemitizmden uzak durduğuna inandığını ifade etti.

Ancak Özdemir, Eralp'in Berlin Sol Parti Teşkilatı üzerindeki hakimiyetine ilişkin, "Partiyi kontrol edip etmediği ve tüm üyelerinin, milletvekillerinin ve gelecekteki senatörlerinin de aynı görüşte olacağını garanti edip edemeyeceği büyük bir soru işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Baden-Württembergİnsan HaklarıSol PartiPartilerPolitikaGüncelBerlinİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:18:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Özdemir, Sol Parti'nin Berlin'de iktidara yaklaşmasına izin verilmemesini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei