İzmir Menderes Belediye Başkanı: Özdere Çukuraltı sahilinde denize girilmemesi uyarısı

İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı İlkay Çiçek, foseptik taşması sebebiyle alınan numunenin sonucunun olumsuz çıkması dolayısıyla Özdere Çukuraltı sahili bölgesinde denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdere Çukuraltı sahilinde foseptiğin taşması nedeniyle Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin deniz suyundan numune aldıklarını ve sonucun olumsuz çıktığını bildirdi.
Çiçek, "Vatandaşlarımızın çalışma sonlanana ve numune sonuçları olumlu çıkana kadar Çukuraltı sahil bölgesinde denize girmemesi önemle rica olur." ifadesini kullandı.
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