Özel Bireyler Serada Sebze Yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Bireyler Serada Sebze Yetiştiriyor

Özel Bireyler Serada Sebze Yetiştiriyor
06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, serada sebze yetiştirerek rehabilite oluyor ve mutlu oluyor.

Kastamonu'da "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" kapsamında bir araya gelen özel gereksinimli bireyler, serada çeşitli sebzeler yetiştirerek rehabilite oluyor.

Kastamonu Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Şeker Fabrikası'nın destekleriyle "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" hayata geçirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle Kastamonu Şeker Fabrikası'nın arazisinin bir bölümünde üç sera oluşturuldu. Seralarda toprakla buluşan özel gereksinimli bireyler, marul, domates, patlıcan, biber ve soğan gibi sebzeleri yetiştirerek rehabilite oluyor.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelir ise özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarında kullanılacak.

"Ailelerimiz de çok mutlu, iç huzurları var"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, bu projenin özel bireyler için en güzel hediyelerden biri olduğunu söyledi.

Kurumların el birliğiyle bu projeye destek verdiğini belirten Boyraz, "Antalya'dan hayırseverler tarafından fideler gönderildi. Bu fideleri ziraatçiliğimizin desteğiyle toprakla buluşturduk. Özel bireylerimizin ilk deneyimiydi ama çok güzel oldu." dedi.

Boyraz, ailelerin ve çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Özel bireylerimiz ve ailelerinin bir köyü oldu. Ailelerimiz, çocuklarımız evlerinde durmaktansa buraya geliyor. Çocuklarımız servislerle 09.00'da gelip 15.30'a kadar burada kalıyor. Kendi yetiştirdikleri ürünler var burada." diye konuştu.

Projeyle ilgili kendisini duygulandıran bir anısını anlatan Boyraz, "İnşaat işçisi bir babamız beni aradı, 'Benim evladıma orası çok iyi geliyor, oraya yeter ki gitsin, ben işlerim bittikten sonra yapılacak işlerini de yaparım. Benim çocuğumun ilk kez bir köyü oldu, koşarak hazırlanıyor.' dedi. Ailelerimiz de çok mutlu, iç huzurları var. Çocuklarımıza toprakla uğraşmak iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli bireyin annesi Hatice Uğurlu ise her gün seraya gelmeye çalıştığını anlatarak, "Çocuğumuzla beraber buralarda oyalanıyoruz. Çok güzel bir duygu. Fide dikiyoruz, ot yoluyoruz, bize ders veriyorlar. Çok mutluyuz burada. Çocuğuma çok iyi geliyor burası. Herkesin böyle bir yeri olmasını isterim." şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli bireylerden Sena Çadırcı da serada fide dikip otları kopardıklarını dile getirerek, "Burası çok güzel, mutlu oluyorum. Mesela domatesleri diktik bugün, ondan önce marulları, soğanlarımızı dikmiştik. Daha sonra hem patlıcan hem biberlerimiz dikiliyor. Onlar Allah nasip ederse satışa sunulacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Bireyler Serada Sebze Yetiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:32:54. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Bireyler Serada Sebze Yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.