Özel çocuklar için sanat etkinliği

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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Sorgun Yeşeren Ümitler Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenledi.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, Yeşeren Ümitler Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlik ile çocukların hem sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymalarına hem de özgüven kazanmalarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinlik sırasında çocukların renkleri ve desenleri özgürce kullanarak kendilerini ifade ettiklerini belirten Uğuz, şunları kaydetti:

"Çantalarını boyadıkça yüzlerinde beliren mutluluk, onlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Sanatın iyileştirici gücüyle birlikte, sürdürülebilir bir dünya için de farkındalık oluşturduk. Etkinlik sonunda her biri, kendi tasarladıkları çantalarla hem sanatsal bir eser ortaya koydu hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Bu etkinlik, özel çocuklarımızın özgüvenlerini artırırken çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağladı."