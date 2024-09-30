Özel Çocuklar İlk Zeytin Hasadını Gerçekleştirdi

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, 2017'de kendi diktikleri zeytin fidelerinden ilk mahsulü topladı.

Engelsiz Kafe'ye 2017'de zeytin fideleri diken özel çocuklar, o ağaçlarda yetişen ilk zeytinleri topladı. Eğitmenler eşliğinde önce zeytinin nerede nasıl yetiştiği ve ne zaman toplanması gerektiği konusunda bilgi edinen çocuklar, mutfak atölyesinde önlük ve keplerini takmalarının ardından hazırlıklara başladı. Çocuklar önce zeytinleri renklerine göre ayırdı ardından kırıp salamura zeytin yaptı.

Zeytin kırma sırasında öğrencilerin psikomotor becerileri, zeytin kurma aşamasında ise bilişsel alan becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Ayrıca salamura yöntemiyle de yiyeceklerin uzun süre bozulmadan nasıl saklanacağını uygulamalı gösterildi. Öğrenciler bundan sonraki etapta ise iki günde bir zeytinlerin sularını değiştirerek oluşumunu takip edecek.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe öğrencilerinin eğitmeni Özlem Öztür düzenledikleri etkinliğin günlük yaşam becerilerini geliştirmek üzerine uygulandığını söyledi. 2017'de kendi diktikleri fidanlardan zeytin toplayan çocukların aynı zamanda bu etkinlikle küçük kas becerilerini de geliştirdiğini aktaran Öztür, çocukların keyifli dakikalar geçirdiklerini dile getirdi.

Zeytin toplayan öğrencilerden Galip Tolga Küçükertaş'ın babası Tayfun Küçükertaş, "Muratpaşa'nın yıllar önce bu etkinliği başlatmasından dolayı çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu tür aktiviteler çocuklarımızın evden çıkmasını, sosyalleşmesini sağlaması ve öğretmenleriyle zaman geçirmeleri açısından çok çok güzel" diye konuştu.