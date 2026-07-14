Özel Çocuklar Yüzme Kursunda Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Özel Çocuklar Yüzme Kursunda Sosyalleşiyor

14.07.2026 14:28
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Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, yaz yüzme kursuyla hem fiziksel hem de sosyal gelişim kazanıyor.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz dönemi yüzme kursuna katılan özel çocuklar, sporla hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal becerilerini güçlendiriyor.

Kentte açılan yüzme kursunda eğitim alan 25 özel gereksinimli çocuk, antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi alıyor.

Bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak sürdürülen çalışmalarda çocukların suya uyum sağlamaları ve yüzme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İlk günlerde yaşadıkları su korkusunu antrenörlerinin desteğiyle aşan çocuklar, düzenli antrenmanlarla havuzda daha rahat hareket etmeye başlıyor.

Eğitimler sayesinde katılımcılar, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerini artırma ve arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı da buluyor.

Yaz boyunca devam edecek kursta çocukların spor alışkanlığı kazanmaları ve eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

"Çocuklar yüzmeyle sosyalleşiyorlar"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocuklara çok önemli katkıları olduğunu söyledi.

Yüzme kurslarının yaz boyunca devam edeceğini aktaran Bulut, "Okullar açılana kadar yaz kursu olarak devam edeceğiz. Kışın da kış okulu olarak devam etmeye sürdüreceğiz. Çocuklar yüzmeyle sosyalleşiyorlar, yüzme onlara çok iyi geliyor, su onlara çok iyi geliyor. İnşallah daha güzel yerlere geleceklerini düşünüyoruz. Yüzmeyle çocuklarda sosyallik artıyor. Yani o konuşmadır, iletişimdir, mükemmel derecelere geliyor çocuklar." dedi.

Çocuğunu kursa getiren İkram Çuhadar da özel çocuğu olanların kurslara katılması gerektiğini dile getirdi.

Yüzme kurslarının özel çocuklar için çok güzel bir aktivite olduğunu ifade eden Çuhadar, kursların sürekli devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Çocuklar Yüzme Kursunda Sosyalleşiyor - Son Dakika

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