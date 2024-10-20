Özel Çocuklara Yangın Eğitimi

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli çocuklara yönelik yangın eğitimi düzenledi.

İtfaiye personeli, Aziziye Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Eğitimde itfaiye araç ve ekipmanlarını inceleme fırsatı bulan özel öğrenciler, daha sonra yangın tatbikatına katıldı.

Senaryo gereği, ihbar üzerine eğitim merkezine gelen itfaiye personeli, öğrencileri tahliye ederek yangını söndürdü.

Öğrencilerden Esma Sevinç, eğitimde öğrendiği bilgileri aktararak, "Yangın anında anne ve babamızın yanına gidip, birlikte dışarı çıkmalıyız. Sonra da itfaiye ekiplerine haber vermeliyiz." diye konuştu.

Zeynep Ecrin Güler ise yangın çıkmaması için dikkat edilmesi gerekenleri öğrendiklerini belirterek, "Yangın çıkarsa da hemen 112'yi aramamız lazım." dedi.