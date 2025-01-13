Özel Ege Lisesi, The World Scholar\'s Cup 2025 Türkiye Etabı\'na Ev Sahipliği Yaptı

Güncel

ÖZEL Ege Lisesi, The World Scholar's Cup 2025 Türkiye etabına ikinci kez ev sahipliği yaptı. 10 şehirden 42 okulun katıldığı organizasyonda 772 öğrenci ve 93 öğretmen bir araya geldi. Özel Ege Lisesi öğrencileri toplamda 37 kupa, 413 altın ve 267 gümüş madalya kazandı. Öğrencilerin akademik bilgi, münazara, liderlik ve takım çalışması alanlarında sergiledikleri performans beğeni topladı.

Özel Ege Lisesi, 4-5 Ocak'ta The World Scholar's Cup 2025 Türkiye etabına ikinci kez ev sahipliği yaptı. 10 şehirden 42 okulun katıldığı turnuvada 772 öğrenci ve 93 öğretmen bir araya gelirken, ev sahibi Özel Ege ortaokulu ve lisesinden 120 öğrenci yarıştı.

2007 yılından bu yana dünya genelinde düzenlenen ve disiplinler arası bir akademik etkinlik olarak bilinen The World Scholar's Cup'un, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini, akademik bilgi birikimlerini ve kültürlerarası farkındalıklarını geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Turnuvada Debate (Münazara), Collaborative Writing (İş Birlikçi Yazma), Scholar's Challenge (Bilginler Mücadelesi) ve Scholar's Bowl (Bilginler Yarışması) gibi farklı kategorilerde yarışmalar gerçekleştirilirken, lisenin bu organizasyona ev sahipliği yaparak öğrencilere uluslararası bir platformda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaya devam ettiği bildirildi.