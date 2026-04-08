Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Hiçbir Öğrencimizi Sistemin Dışında Bırakmak Yok'

08.04.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilen dijital platformu tanıttı. Yeni platform, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun içerikler sunarak öğretmenler ve velilere yardımcı olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu' tanıtım programına katıldı. Programda, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini desteklemek için geliştirilen dijital platform kamuoyuna tanıtıldı. Bakan Tekin, özel eğitimin eğitim sisteminin en hassas ve öncelikli alanlarından biri olduğunu belirterek, yeni platformun öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun içeriklerle öğretmenlere ve velilere önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

Platformla birlikte daha erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eğitim desteği sunacaklarını vurgulayan Tekin, dijital içeriklerin sürekli güncelleneceğini söyledi. Bakanlığın özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilendiğini ve ilgilenmeye devam edeceğini belirten Tekin, 'Bizim eğitim felsefemizde hiçbir öğrencimizi sistemin dışında, ilginin uzağında bırakmak yok. Hepsi bizim için birer değer' dedi. Öğrencilerin aynı yasal haklarda eşit faydalanmasının yanı sıra, daha çok ihtiyacı olanların daha fazla desteklenmesinin esas olduğunu ekledi.

Teknolojik yeniliklerin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ifade eden Bakan Tekin, teknolojiyi eğitimi daha erişebilir hale getiren bir araç olarak gördüklerini söyledi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden özel eğitim materyal platformunun erişimini açtıklarını ve geniş bir içerik havuzu sunduklarını belirtti. Platform, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, farklı yaş grupları ve performans düzeylerine sahip özel eğitim öğrencileri için hazırlandı. Türkçe, okuma-yazma, matematik ve bilişsel beceriler alanlarında 200'ün üzerinde çıktıyı kapsayan, etkileşimli oyunlar ve ödevlerle desteklenmiş geniş kapsamlı bir dijital öğrenme ortamı olarak yapılandırıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:30:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.