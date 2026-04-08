Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Hiçbir Öğrencimizi Sistemin Dışında Bırakmak Yok'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu' tanıtım programına katıldı. Programda, özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini desteklemek için geliştirilen dijital platform kamuoyuna tanıtıldı. Bakan Tekin, özel eğitimin eğitim sisteminin en hassas ve öncelikli alanlarından biri olduğunu belirterek, yeni platformun öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun içeriklerle öğretmenlere ve velilere önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

Platformla birlikte daha erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir eğitim desteği sunacaklarını vurgulayan Tekin, dijital içeriklerin sürekli güncelleneceğini söyledi. Bakanlığın özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilendiğini ve ilgilenmeye devam edeceğini belirten Tekin, 'Bizim eğitim felsefemizde hiçbir öğrencimizi sistemin dışında, ilginin uzağında bırakmak yok. Hepsi bizim için birer değer' dedi. Öğrencilerin aynı yasal haklarda eşit faydalanmasının yanı sıra, daha çok ihtiyacı olanların daha fazla desteklenmesinin esas olduğunu ekledi.

Teknolojik yeniliklerin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ifade eden Bakan Tekin, teknolojiyi eğitimi daha erişebilir hale getiren bir araç olarak gördüklerini söyledi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden özel eğitim materyal platformunun erişimini açtıklarını ve geniş bir içerik havuzu sunduklarını belirtti. Platform, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, farklı yaş grupları ve performans düzeylerine sahip özel eğitim öğrencileri için hazırlandı. Türkçe, okuma-yazma, matematik ve bilişsel beceriler alanlarında 200'ün üzerinde çıktıyı kapsayan, etkileşimli oyunlar ve ödevlerle desteklenmiş geniş kapsamlı bir dijital öğrenme ortamı olarak yapılandırıldı.