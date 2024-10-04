Özel Eğitim Okulu, Engelli Çocuklara İkinci Yuva - Son Dakika
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Özel Eğitim Okulu, Engelli Çocuklara İkinci Yuva

Özel Eğitim Okulu, Engelli Çocuklara İkinci Yuva

Van'da eski Vali Evi, özel gereksinimli çocuklar için eğitim ve sosyal aktivite merkezi oldu.

04.10.2024 12:48
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Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan ve özel gereksinimli öğrenciler için Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürülen "Vali Evi", engelli çocukların ikinci yuvası haline geldi.

Daha önce "Vali Evi" olarak kullanılan Van Gölü kıyısındaki bina, Van Valisi Ozan Balcı tarafından 2 yıl önce özel eğitime gereksinim duyan çocuklara tahsis edildi.

Bunun üzerine tadilata alınan 4 bin 500 metrekare alandaki bina, özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar düşünülerek yeniden tasarlandı.

Çok amaçlı 7 derslik, özel aktivite sınıfları, 1700 kitap kapasiteli kütüphane, yemekhane, mutfak, sosyal etkinlik alanları ile çocukların ailelerinin de vakit geçirebileceği Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürülen bina, geçen yıl hizmete açıldı.

Ailelerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvuruları sonucu yapılan değerlendirmenin ardından kaydedilen öğrenciler, okulda hem eğitim görüyor hem de sosyal aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Haftanın beş günü çocuklarıyla okula gelen aileler de kendilerine ayrılan bekleme alanında vakit geçirerek, sohbet etme imkanı buluyor.

"Sayın Vali'miz evini bizlere açarak aslında yüreğini açmış"

Okul müdürü Abidin Aşan, AA muhabirine, okulda geçen yıl şubat ayından bu yana özel gereksinimli 44 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Okulda 12 öğretmenin görev yaptığını belirten Aşan, "Okulumuzun konumu itibarıyla doğayla iç içe olması öğrencilerimizde olumlu etkiler bırakıyor. Misyonumuz öğrencilerin, sosyal ve bilişsel alanlarını geliştirerek, onlara bağımsız yaşama becerileri kazandırmak." dedi.

Öğrencilerin araçlarla evlerinden alınarak okula getirildiğini, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Aşan, şunları kaydetti:

"Sayın Vali'miz evini bizlere açarak aslında yüreğini açmış. Valimiz, devletimizin imkanlarını en güzel şekilde engelli çocuklara ve ailelerine harcayacak onları değerli kılmıştır. Bu süreçte çeşitli alanlarda kurslar açarak velilerimizin de vakitlerinin daha anlamlı geçmesine destek olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

"Okulda bir aile gibi olduk"

Öğretmenlerden Ayşe Işık ise öğrencilere hem sınıfta hem de bahçede eğitim verdiklerini bildirerek, "Bahçe ve spor alanlarında etkinliklerimiz oluyor. Sınıf içinde ders materyalleri, akıllı tahta ve ders kitaplarını kullanarak eğitimi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızla bire bir ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü hepsinin bireysel gelişimlerinin yanı sıra özellikleri de birbirinden farklı." şeklinde konuştu.

Down sendromlu kızıyla her sabah okula gelen anne Hatice Burkay, "Okulda aile gibi olduk. Sıkıntıları buraya geldiğimde unutuyorum. Bizi değerli hissettiren Sayın Vali'mize teşekkür ederiz. Hep bizim yanımızda ve çocuklarımızı da kendi çocukları gibi görüyor. Burası eskiden Vali'mizin eviydi, şimdi bizim evimiz. Çoğu zaman kendisini burada misafir ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özel Eğitim Okulu, Engelli Çocuklara İkinci Yuva - Son Dakika

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