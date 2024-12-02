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Özel Gereksinimli Bireyler Galoş Üretiyor

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Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde galoş üretimi yaparak özgüven kazanıyor. Geliştirilen atölyede günlük ortalama 80 ila 100 galoş üretiliyor.

02.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:25
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde galoş üretimi yapıyor. Belediyenin spor salonları, yüzme havuzları ve fitness merkezlerinde kullanılan galoşları üreten özel gereksinimli bireyler üretime katılarak özgüven kazanıyor.

Toplum Merkezi'nde kurulan üretim atölyesinde, bireyler günlük ortalama 80 ila 100 adet galoş üretiyor. Ayda 2 bin galoş üretilirken, talepler doğrultusunda bu sayı haftalık 500 ila 800 adede kadar çıkabiliyor. Üretilen galoşlar, fitness salonları başta olmak üzere belediyenin birçok biriminde kullanılıyor.

"Gündelik yaşam becerileri ve mutfak eğitimi de veriyoruz"

Toplum Merkezi Koordinatörü Hasan Alper Kıran, bir ay önce başlattıkları galoş üretimiyle öğrencilerin eğitim ve üretimi bir arada deneyimlediğini belirtti. Kıran, "Öğrencilerimize galoşun yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğretiyoruz. Salı ve Perşembe günleri kız öğrencilerimizi, diğer günler ise erkek öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Atölye dışında, gündelik yaşam becerileri ve mutfak eğitimi de veriyoruz. Toplum Merkezi'nde 70 öğrencimiz düzenli olarak eğitim alıyor ve evlerinden servislerle taşınıyor" dedi.

"Burada zaman güzel geçiyor"

Atölyede üretim yapan bireyler ise aldıkları eğitimden memnuniyetlerini şu sözlerler dile getirdi:

-Zeliha Tanrıverdi: "Burada galoş yapıyoruz. Galoşu makineye katarak baskıyı yapıyoruz. Burası çok iyi bir yer, çok seviyorum."

-Sümeyye Yolcu: "Burada galoş yapıyoruz. Önce tahtayı alıyoruz sonra poşeti lastiğin içerisine geçirerek baskıya yapmaktayız. Burada zaman güzel geçiyor, haftanın iki günü buraya geliyorum. Derslerimiz güzel ve eğlenceli geçiyor."

Özel Gereksinimli Bireyler Galoş Üretiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel Gereksinimli Bireyler Galoş Üretiyor - Son Dakika

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