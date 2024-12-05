Özel Gereksinimli Çocuklar için Etkinlik

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Samsun'un Bafra ilçesinde, özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı.

Bafra Gençlik Merkezince, "Merkezim Her Yerde Faaliyeti" kapsamında Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Okulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Burada özel gereksinimli öğrencilere yönelik parkur oyunları, yüz boyama, ebru çalışması gibi etkinlikler yapıldı.

Gençlik merkezi müdürü Selim Erdoğan, farklılıkların zenginlikleri olduğunu vurgulayarak, "Engeller hep birlikte el ele verirsek ortadan kalkar. Burada çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.