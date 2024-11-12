Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Malzeme Üretiyorlar

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SAMSUN'daki Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 30 yıldır mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenliği yapan Burhan Yaman öğrencileriyle birlikte, özel gereksinimli çocukların gelişimi için sağlıklı ürünlerden materyaller üretiyor.

Tekkeköy ilçesindeki Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel gereksinimli çocukların beceri yeteneklerini geliştirmek için materyaller üretiliyor. Projelerin üretimini öğrencilerle birlikte yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Burhan Yaman, "Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında özel eğitim öğrencilerimiz için ahşaptan oyuncak başta olmak üzere eğitim materyalleri geliştirdik" dedi.

'5 OKULU BU MATERYALLER İLE DONATTIK'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile ihtiyacı olan tüm özel gereksinimli çocuklar için hazır olduklarını belirten Yaman, "Tasarımların birçoğu okulumuza aittir. Yapılan materyallerin tamamında herhangi bir kimyasal madde bulunmamaktadır. Çünkü öğrenci sağlığı için çok önemlidir. Tamamen doğal ahşaplardan ürettik hepsini. Boyalarda gıda bazlı boyalar kullandık. Hepsi özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için tasarlandı. 5 okulu bu materyaller ile donattık. Farklı materyaller üreterek beceri motoru yeteneklerini artırmak için malzemelerimizi ona göre ayarladık. Tekkeköy ilçemizde 5 okul proje kapsamına dahildir. Bu 5 okulu kendi malzemelerimiz ile donattık" diye konuştu.