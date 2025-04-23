Özel Gereksinimli Çocuklara Polis Gezisi - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Çocuklara Polis Gezisi

Özel Gereksinimli Çocuklara Polis Gezisi

Afyonkarahisar'da özel gereksinimli 50 çocuk, polis araçlarıyla şehirde gezinti yaptı.

23.04.2025 16:34
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Afyonkarahisar'da Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği ve Altınokta Körler Derneği öncülüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle, kentte özel gereksinimli çocuklar polis araçlarıyla gezdi.

Özel gereksinimli 50 çocuk, Emniyet Müdürlüğü'nün araçlarıyla şehirde gezintiye çıkarıldı.

Zafer Meydanı'ndan başlayan konvoy, Afyonkarahisar Valiliği'nin önünden geçti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da valilik önünden çocukları selamlayarak uğurladı.

Etkinlik kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde etkinlik düzenlendi. Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, özel gereksinimli çocuklara polis şapkası hediye etti.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, etkinlik için Emniyet Müdürlüğü'ne, STK'lara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Vali Yiğitbaşı, "Engelli çocuklar, özel gereksinimli çocuklar emniyet teşkilatın araçlarını çok seviyorlarmış. O araçlara binmek istemişler, o araçların içinde olmak istemişler. Dolayısıyla müdürümüz de yine sivil toplum kuruluşlarımızla bu planı projeyi hayata geçirdi. Gerçekten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımızın istisnasız, engelli olsun, öksüz olsun, yetim olsun kutlu olsun. Hatta biliyorsunuz tüm dünya çocuklarının bayramı bu bayram. İnşallah bizim mazlum coğrafyalarda gözlerimizin önünde yaşanan soykırımların son bulmasına vesile olsun bu bayram." diye konuştu.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da her zaman özel gereksinimli çocukların farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir güzel günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çok özel çocuklarımızı ağırlamak istedik. Çok özel çocuklarımıza özel bir program yaptık. Tüm emniyet ekiplerimizle onlara refakat ederek çevik kuvvetlerimize götürüp orada sürpriz bir parti düzenleyeceğiz onlara. Böyle bir günde onları mutlu etmek bizim en büyük gayemizdir. Biz her zaman zaten onların yanındayız. Onlar bizim geleceğimiz. Onları asla unutmuyoruz, her zaman farkındayız ve farkında olmak için elimizden geleni yapacağız."

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Kaynak: AA

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