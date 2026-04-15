Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Mesir Festivali'ne Anlamlı Hazırlık

15.04.2026 10:05  Güncelleme: 11:06
Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Festivali için mum ve dekoratif ürünler üretiyor. Eğitimler sayesinde hem bireysel gelişimlerini sağlıyorlar hem de sosyal hayata katılıyorlar.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, bu yıl 21-26 Nisan 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Festivali için mum ve çeşitli dekoratif ürün üretiyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, atölye çalışmalarıyla hem kendilerini geliştiriyor hem de üretim süreçlerine aktif olarak katılarak sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil oluyor.

Öğrenciler özgüven kazanıyor

Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde; taş tozu ve doğal soya wax kullanılarak mum ve çeşitli dekoratif ürünler hazırlanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler; planlama, üretim ve ürünün tamamlanması süreçlerinin her aşamasında yer alıyor. Bu süreçte hem el becerilerini geliştiriyor hem de başarma duygusunu yaşayarak özgüven kazanıyor.

Ürünler festivalde sergilenecek

Ortaya çıkan el emeği ürünler, bu yıl düzenlenecek 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kurulacak stantta vatandaşların beğenisine sunulacak. Festival ziyaretçileri, özel gereksinimli bireylerin emekle hazırladığı ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
