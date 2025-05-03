Özel Gereksinimli Öğrencilerden Yenilikçi Proje - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Öğrencilerden Yenilikçi Proje

Özel Gereksinimli Öğrencilerden Yenilikçi Proje

Kastamonu'da özel gereksinimli öğrenciler, bağımsız servis bulmalarını sağlayan proje geliştirdi.

03.05.2025 11:49
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Kastamonu'da özel gereksinimli iki öğrencinin öğretmenlerinin rehberliğinde tasarladığı "Servis Benim Rengim" projesi aynı okulda uygulanmaya başlandı.

Özel gereksinimli öğrenciler Neslişah Bulut ve Edanur Günay, öğretmenleri Özlem Bazan danışmanlığında hayata geçirdikleri "Servis Benim Rengim" projesiyle Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarına katıldı.

Proje kapsamında, taşımalı sistemle okula gelen özel gereksinimli öğrenciler için üzerlerinde isimleri yazan farklı renklerdeki bileklikler hazırlandı. Aynı zamanda servislerin önlerine farklı renklerde kartlar yerleştirildi. Öğrenciler, bilekliğinin rengi ile önünde aynı rengin bulunduğu servisi kolaylıkla bulup, yardım almadan evine gidebilecek duruma geldi.

Özel eğitim sınıf öğretmeni ve proje yürütücüsü Özlem Bazan, AA muhabirine, projeyi başta TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı için hazırladıklarını söyledi.

Daha sonra okullarında pilot uygulama olarak kullanmaya başladıklarını dile getiren Bazan, "Bu projede asıl amacımız çocuğumuzun bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu bilekliğimizin amacı ise çocuğumuzun servisini bağımsız bulabilmesini sağlamak." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Bazan, "Bizim okulumuzun genel profili, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler. Bizim bu bireylerimizin plaka okuyarak ya da araba marka ve modeline bakarak servislerini bulmaları çok güç. Biz de bu problemi baz alarak bir proje geliştirelim dedik. Öğrencilerimizin tasarladığı, boyadıkları bilekliklerle uyumlu kartlar koyduk servislerin önüne. Öğrencilerin bu bilekliklere bakıp aynı renkteki kartların bulunduğu servise bağımsız şekilde binmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

İlk olarak 3 sınıfta projeyi uygulamaya başladıklarını anlatan Bazan, şunları kaydetti:

"Şu anda 3 sınıfta 10 öğrencimizde bunu pilot olarak uyguluyoruz. Bu 10 öğrencimizin 8'i bağımsız şekilde servisini bulabiliyor. Bunu yeni eğitim öğretim yılında da diğer kademelere genellemeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz kesinlikle çok daha özgüvenli. Velilerimiz çok memnun. Bizim öğrencilerimiz 3. kademe. Kendi işlerini bağımsız yapabilmeleri hem biz hem de velilerimiz açısından bu çok önemli."

Projenin, öğrencilerin bağımsız iş yapabilmelerini destekleyeceğini belirten Bazan, "Şu anda pilot uygulamada olduğumuz için 7 renkte 7 servis ve 10 öğrencimiz var. Çocuklarımız bilekliklerindeki renge bakarak bağımsız şekilde servislerini bulabiliyorlar. Bu bizim açımızdan çok değerli. Türkiye'de ihtiyaç duyulan bütün eğitim alanlarında bu uygulamanın kullanılması projemizi asıl hedefine ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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