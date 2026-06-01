Günün öne çıkan haber başlıkları

6 Nisan 1920

1- Yapay zekanın iklim değişikliğinden hukuka kadar etkileri mercek altında

Türkiye Bilimler Akademisi, yapay zekaya ilişkin çalışma grubunda dünyadaki uygulamaları değerlendirmenin yanı sıra Türkiye'nin bu alanlarda ne tür adımlar atabileceğini analiz edecek

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker:

"Hazırladığımız raporları ilgili komisyonlara ve bakanlıklara gönderiyoruz"

(Mert Davut/Ankara)

2- Sumud Filosu'ndan Fransız aktivist Jouan, İsrail ordusunda "işkence etmekten zevk alanların" olduğunu söyledi:

"Bazıları gülüyorlardı, müzik açıyorlardı, bizleri aşağılayıcı pozisyonlara düşürerek, bizleri taklit ederek eğleniyorlardı. Son derece sorunlu bir ordu"

"(Filistinli esirler) İşkence görüyorlar, hayvan muamelesi görüyorlar. Bu, son derece korkunç. Bunu 2-3 gün yaşadığınızda, bu şekilde aylarca, yıllarca nasıl dayanılır diye merak ediyorsunuz"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

3- "Lüks otelde uygun fiyatlı tatil" ilanlarına karşı temkinli olunmalı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Uygun fiyatlı tatil tekliflerinde, bahsi geçen otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin doğruluğunu internet üzerinden mutlaka araştırın. Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun"

"Paket tur veya konaklamaya ait detaylı broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi yasal zorunluluktur. Tüketicilerimiz, bu belgeleri almadan ödeme yapmasın"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Marmara Denizi'nde bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıktı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven:

"Geçmişten günümüze artan bir plastik kirliliği trendi bütün istasyonlarda net şekilde görülüyor. 2000'li yılların başından itibaren plastik kirliliğinde belirgin bir artış görüyoruz. İstasyondan istasyona değişmekle birlikte bazı bölgelerde yaklaşık 3 katlık artış söz konusu"

"Şu ana kadar tespit ettiğimiz mikroplastiklerin yaklaşık yüzde 94'ü fiber yapıda. Bunlar saç teli benzeri ince plastik parçacıkları"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- İstanbul'da 95 nokta yüzme alanı olarak belirlendi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"15 Haziran-15 Eylül arasında yüzme sezonu tespit edildi ve 1 Haziran'dan itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu sene 95 alanımız yüzme alanı olarak belirlendi"

"Vatandaşlar 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Türkiye, Akdeniz ve Ege kruvaziyer pazarının güçlenmesine önemli katkı sağlıyor

Akdeniz rotalarına yönelik talebin yükselmesi kruvaziyer turizmindeki toparlanmayı hızlandırırken Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya limanlarını kapsayan rotalara yönelik rezervasyonlarda artış yaşanıyor

Costa Cruises Uluslararası Pazarlar Direktörü Mirco Vassallo:

"Türkiye hem yolcu potansiyeli hem de liman altyapısıyla küresel kruvaziyer ağı içinde giderek daha güçlü bir konuma geldi"

"Özellikle Avrupa ve Amerika'dan misafirlerimiz bir kruvaziyer turu satın alırken, rezervasyonlarını yaparken bize İstanbul'un programda olup olmadığını sıklıkla soruyorlar. Biz de bu artan ilgiyi değerlendirerek programımıza ana liman olarak İstanbul'u ekledik"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan özel gereksinimli kız ile annesi yaşadıkları mutluluğu anlattı

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılan, yüzünü okşayıp öpen özel gereksinimli Havva Demirci ve annesi, o anları ve yaşadıkları mutluluğu paylaştı

Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeye davet ettiğini söyledi

Anne Nurşen Demirci:

"Millet çocuğunu tatile götürür, biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Çünkü orada biz mutlu oluyoruz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci

Kurtarışlarıyla Dünya Kupası'na damga vuran Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Oliver Kahn ve Gianluigi Buffon gibi kaleciler, adlarını unutulmazlar arasına yazdırdı

Yashin, kulüp bazında yılın en iyi futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazanan tek file bekçisi oldu

Kahn, Dünya Kupası'nda "Altın Top" elde eden tek kaleci ünvanını kazandı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

9- Dünya Kupası'nın ünvanları Brezilya'da

Güney Amerika temsilcisi, en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan, en çok gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduruyor

22 Dünya Kupası'nın tamamına katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyon oldu, 76 galibiyet aldı, 237 gol attı

"Sambacılar", 1970 ve 2002 Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçları kazanarak da tarihe geçti

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

10- UEFA finallerinin kaybedeni Arsenal

Arsenal, UEFA turnuvalarında sahaya çıktığı son 6 finalini de kaybetti

İngiliz ekibi, UEFA finallerinde seri penaltılara kalan 3 maçta da kupaya uzanma başarısı gösteremedi

Arsenal, UEFA finallerinde Galatasaray, Valencia ve son olarak da PSG'ye seri penaltılarda mağlup oldu

(Fatih Erel/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.