ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Artan yaşlı nüfus için "uzun dönemli bakım sigortası" devreye alınacak

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 10 milyona dayanırken demografik gelişmelerin sosyal güvenlik dengesine etkileri de dikkate alınarak "uzun dönemli bakım sigortası" yeni Orta Vadeli Program'a konuldu

Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlanmadan finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için çeşitli adımlar atılacak, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri, süreklilik arz eden hizmetler haline getirilerek birinci basamak, yataklı ve uzaktan sağlık hizmetleriyle bütünleşik hale getirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Sigortanın yeni yol haritasını zorunlu afet ve devlet destekli alacak sigortası şekillendirecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş:

"OVP kapsamında afet risklerinin daha geniş bir sigorta koruması altına alınması, emeklilik sisteminin katılımcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, yatırım fonlu hayat sigortalarının yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin ticari alacak risklerinin azaltılması ve finansman erişimlerine katkı sağlanması yönünde somut hedefler ortaya konulmuştur"

"Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününü KOBİ'ler için tahsilat güvencesi ve finansmana erişim aracı olarak yeniden tasarlıyoruz. Böylece ekonomimizde çok önemli bir yere sahip olan KOBİ'lerimize finansal risklere karşı güvence ve finansmana erişim imkanları ile güvenli ve istikrarlı büyüme zemini oluşturulması hedeflenmektedir"

(Bahar Yakar/İstanbul)

3- Makine Kimya Endüstrisinden Mısır'da "Zafer" adımı

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş:

"Yüzde yüz Mısır hukukuna göre, hisselerinin tamamı MKE'ye ait olan 'Zafer' adıyla bir şirket kurduk"

"(MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi) Mısır da bununla ilgileniyor ve Mısır'a da TOLGA satışı yaptık"

"(MKE TOLGA) Mısır'ın askeri araç üretme kabiliyeti var. Mısır'ın o kabiliyetiyle bizim kule ve komuta kontrol sistemi, hard kill, soft kill çözümlerimiz, bütün bunların entegre edildiği müşterek bir üretim üzerinde ilerliyoruz"

(Utku Şimşek/El Alamein)

4- PISA 2025'te Türkiye'deki öğrencilerin çevre duyarlılığı OECD ortalamasını aştı

OECD tarafından dün açıklanan PISA 2025 sonuçlarında ilk kez değerlendirilen "çevre bilimi" alanında 85 ülkenin ortalama puanı 447, 38 OECD ülkesinin ortalaması ise 480 olarak hesaplanırken Türkiye, 494 ortalama puanıyla hem katılımcı ülkeler hem de OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde performans gösterdi

Bu ortalama puanıyla 85 katılımcı ülke arasında 17'nci sırada yer alan Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında ise 12'nci oldu

(Buğrahan Ayhan/Bratislava)

5- Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor

Yeni eğitim öğretim yılı için servis ücretlerindeki artış oranı Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35, İstanbul'da ise yüzde 10 oldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Türkiye'de gençlerin üretken yapay zeka kullanımı, genel oranın 2 katını aştı

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan:

"16-24 yaş grubundaki yüzde 38,5'lik kullanım oranı, Türkiye açısından önemli bir potansiyele işaret ediyor. Gençler yeni teknolojileri yalnızca tüketmiyor, eğitimden içerik üretimine kadar gündelik hayatlarına hızla entegre ediyor"

"Üniversiteler uygulamalı yapay zeka yetkinliklerini bütün disiplinlere yaymalı, özel sektör gençlere gerçek veri ve problemlerle çalışma imkanı sağlamalı, kamu ise hesaplama altyapısı, veri, girişimcilik ve AR-GE ekosistemini güçlendirmeli"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul)

7- Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması için tarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Avrupa Merkez Bankası, enflasyonist baskıların gölgesinde bu yılın ikinci faiz artırımına hazırlanıyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: "ECB'nin yeni projeksiyonlarında, büyüme ve enflasyon tahminlerine yalnızca ılımlı bir yukarı yönlü revizyon yapılmasını bekliyoruz. Finans piyasaları bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında yeni artışların olacağını fiyatlara yansıtıyor olsa da biz biraz daha temkinliyiz"

ABN AMRO Makro Araştırma Başkası ve Kıdemli Avro Bölgesi Ekonomisti Bill Diviney: "Enflasyon konusunda şahin bir söylem beklesek de Lagarde'ın ECB'nin 'toplantı bazında' yaklaşımını yinelemesi muhtemeldir"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

9- Aktif Bank, Çin'in uluslararası yuan ödeme sistemi CIPS'e katılan ilk Türk bankası oldu

???????- Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan:

"Hem Çin'in dış ticaretinde yuan ödemelerinin payının hem de Türkiye'de yuan cinsinden ödeme sistemlerine talebin artması, bu platforma dahil olmayı bizim için doğru bir potansiyel haline getirdi"

"KOBİ'lerin ödemelerde daha fazla sıkıntı çektiğini görüyoruz, bunu her zaman bankalar üzerinden gerçekleştiremeyebiliyorlar. Şimdi kayıtlı, derli toplu, dijital olarak izlenebilecek bir yapı altında bu ihtiyaçlarını giderecekler"

(Emre Aytekin/Şiamın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türkiye, çatılarındaki 120 gigavatlık güneş potansiyeliyle elektrik talebinin yüzde 45'ini karşılayabilir

IEA'nın Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu'na göre:

"İzmir, İstanbul ve Ankara, en yüksek çatı tipi güneş enerjisi potansiyeline sahip iller olarak öne çıkıyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

11- Avusturya İslam Cemaati Başkanı Vural'dan Müslümanları zan altında bırakan genellemelere tepki:

"Ama bir genelleştirme, İslam'ı bir problem olarak görmek veya Müslümanları problem olarak görmek çok sağlıklı bir yaklaşım değil"

"Bu tehditler başka toplumlara gelseydi nasıl yaklaşım gösterilirdi? Müslümanlara gelince neden sessiz kalınıyor"

(Salih Okuroğlu/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- BM'den yerinden edilen 1,8 milyon vatandaşının döndüğü Suriye için "uluslararası destek" çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch:

"Suriye, ülke içinde yerinden edilmiş veya komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış milyonlarca Suriyelinin yüksek sayılarda geri döndüğü tarihi bir noktada bulunuyor"

"Suriye'nin bugün ihtiyacı olan şey, ülke içindeki bu insan hareketini iyileşme, yeniden entegrasyon ve tüm bölge için bir istikrar evresine dönüştürmek için daha fazla uluslararası destektir"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İstanbul'da aile hekimliklerinde ilk 7 ayda yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu

Kentte 1121 aile sağlığı merkezi ve 5 bin 204 aile hekimiyle hizmet verilirken, bu yılın ilk 7 ayında aile hekimliklerinde 51 milyon 845 bin 321 muayene gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner:

"Yaklaşık 2 milyon kişi randevu sistemine başvurmadan, aile hekimlerinin aldığı randevuyla hastanelere başvurdu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Asırlık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"

Mücellit Muharrem Kalenci ve ekibinin İSAR Mücellithanesi'nde yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar binden fazla eser restore edilirken, bunlar arasından seçilen 40 nadir kitap "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"nde ziyaretçilerle buluştu

Mücellit Muharrem Kalenci:

"Rahmetli hocam bir eseri bitirip eline aldığı zaman 'Biri de kurtuldu.' derdi. Yani bir ameliyat edildi, şifa bekliyordu, şifa buldu ve kurtuldu"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Türk balet, Moldova'nın davetiyle "Kuğu Gölü" balesinde başrolde sahneye çıkacak

Balet İlhan Durgut:

"Çok kısa bir hazırlanma sürecim oldu. Bu hafta çalışarak çok güzel bir gösteri ortaya çıkaracağız. 34. Maria Bieşu Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde yer alacağım için çok mutluyum"

"7 yıl önce ilk dans ettiğim Kuğu Gölü ile 7 sene sonra yaptığım performans arasında dünyalar kadar fark oluyor. Eserde her adımda başka bir tecrübeye sahip olduğumun farkına varıyorum"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Fenerbahçe, 307. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 41. kez mücadele edecek

(Süha Gür/İstanbul) (Grafikli)

17- Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. randevuda

İtalyan takımlarıyla daha önce 15 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı

Tarihinde resmi maçlarda 8 farklı İtalyan ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, Roma ile ilk kez mücadele edecek

(Süha Gür/İstanbul)

18- A Milli Erkek Voleybol Takımının "13'üncü Avrupa seferi"

Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda ev sahibi Romanya, Fransa, Almanya, Letonya ve İsviçre ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'deki "çıkışını" son 3 organizasyonda son 16'ya kalmayı başardığı Avrupa şampiyonasında devam etirmeye çalışacak

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

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